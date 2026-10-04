احمدی: امنیت و آرامش کودکان باید در اولویت مدیریت شهری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا احمدی روز یکشنبه با اشاره به هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: این هفته فرصتی برای تجلیل از فداکاری نیروهایی است که برای برقراری نظم، امنیت و آرامش جامعه تلاش می‌کنند و با حضور مسئولانه و مقتدرانه خود از جان، مال و حقوق مردم صیانت می‌کنند.

وی افزود: شورای اسلامی شهر تبریز ضمن پاسداشت تلاش‌های این نیرو، از تمامی کارکنان خدوم و پرتلاش نیروی انتظامی، به‌ویژه فرماندهی انتظامی استان آذربایجان‌شرقی و مجموعه انتظامی شهر تبریز، قدردانی می‌کند و این هفته را به آنان تبریک می‌گوید.

احمدی ادامه داد: امسال در حالی هفته نیروی انتظامی را گرامی می‌داریم که در جنگ‌های اخیر، شماری از افسران، کارکنان و فرماندهان این نیرو به شهادت رسیدند و برخی مقرهای آنان نیز آسیب دید، اما حتی یک لحظه خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: این استمرار خدمت در شرایط جنگی را نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری نیروهای انتظامی است و از تلاش‌های آنان قدردانی می‌کنیم.

احمدی در ادامه با اشاره به سالروز هجرت امام خمینی(ره) از عراق به پاریس در سال ۱۳۵۷ گفت: این هجرت، حرکتی تاریخی و سرنوشت‌ساز بود که برای خدا، به سوی خدا و در راه خدا انجام شد.

وی افزود: امام خمینی(ره) حدود چهار ماه در حومه پاریس اقامت داشتند و در همان مدت، آن منطقه به یکی از مهم‌ترین مراکز خبری جهان تبدیل شد.

احمدی همچنین روز دامپزشکی، روز روستا و عشایر، سالروز طوفان‌الاقصی و روز جهانی پست را از دیگر مناسبت‌های این هفته برشمرد و تبریک گفت.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به روز جهانی کودک اظهار کرد: کودکان زیباترین سرمایه‌های جامعه و سازندگان فردای ما هستند و تأمین امنیت، آرامش، آموزش و شادی آنان بخشی از مسئولیت اخلاقی و اجتماعی همه ماست.

وی افزود: شورای شهر و مدیریت شهری در قبال کودکان مسئولیت‌های زیادی بر عهده دارند؛ از توسعه فضاهای بازی و تفریحی ایمن و استاندارد گرفته تا ایجاد بوستان‌ها و محیط‌های دوستدار کودک.

احمدی عنوان کرد: مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی، ارتقای ایمنی تردد کودکان، فراهم کردن حمل‌ونقل عمومی ایمن، کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست را از دیگر وظایف مدیریت شهری در این حوزه است.

رئیس شورای شهر تبریز ادامه داد: باید فرصت‌های برابر برای کودکان در تمامی نقاط شهر فراهم شود؛ به‌ویژه در محلات کم‌برخوردار که گاهی کودکان حتی از داشتن یک محل مناسب برای بازی محروم هستند و در حسرت چنین فضایی باقی می‌مانند.

وی تأکید کرد: توجه به کودکان نباید تنها به مناسبت‌ها محدود شود و لازم است سیاست‌گذاری‌های شهری نیز متناسب با نیاز آنان تنظیم شود.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت درگذشت حجت‌الاسلام نوبری گفت: رحلت این عالم مجاهد، روحانی وارسته، جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس و یار صدیق نظام و انقلاب موجب تأثر فراوان شد.

وی افزود: این روحانی فقید عمر پربرکت خود را در ترویج معارف اسلامی، دفاع از ارزش‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و خدمت به مردم سپری کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به حضور اخیر حجت‌الاسلام نوبری در صحن شورا اظهار کرد: ایشان در آخرین حضورهای خود در شورا نیز پیگیر مسائل مربوط به توسعه اماکن فرهنگی محله و مسجد خود بود و یاد و نام این بزرگوار در ذهن همه ما ماندگار خواهد بود.

احمدی ادامه داد: این ضایعه را به محضر رهبر معظم انقلاب، علمای اعلام، روحانیون معزز، مردم شریف و انقلابی آذربایجان و تبریز، خانواده محترم، دوستداران و شاگردان آن بزرگوار تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم این عالم فقید را با اولیای الهی محشور کند و به بازماندگان صبر و شکیبایی عنایت فرماید.

احمدی در ادامه به موفقیت دختر ورزشکار تبریزی اشاره کرد و گفت: خانم ساغر مرادی، تکواندوکار تبریزی، موفق شد در بازی‌های آسیایی در وزن ۶۷ کیلوگرم مدال طلا را کسب کند و افتخار دیگری برای تبریز رقم بزند. این موفقیت را به مردم تبریز، این ورزشکار و خانواده وی تبریک می‌گویم.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین از موفقیت دو دانش‌آموز در کنکور قدردانی کرد و گفت: در کنار افتخارات ورزشی، دو دانش‌آموز عزیز نیز در کنکور درخشیدند؛ خانم سارینا واحدی موفق به کسب رتبه چهارم گروه علوم تجربی شد و خانم زهرا گلی‌زاده نیز رتبه هفتم گروه علوم انسانی را به دست آورد.

احمدی با اشاره به سابقه قرآنی زهرا گلی‌زاده افزود: وی در مصاحبه خود گفته است که از دوران ابتدایی حافظ کل قرآن کریم بوده و در تجمعات شهری نیز حضور داشته است.

وی گفت: این موفقیت را به این دانش‌آموزان و خانواده‌های بزرگوار آنان تبریک می‌گویم و امیدواریم شاهد تداوم درخشش جوانان و نوجوانان تبریز در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی باشیم.