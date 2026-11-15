به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای معاونان دادگستری استان، با تشریح نتایج ارزیابی عملکرد هفت‌ماهه دستگاه قضایی، اظهار کرد: در این مدت، میزان پرونده‌های مسن ۱۷ درصد، متوسط زمان رسیدگی سه روز و ورودی پرونده‌ها سه درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به افزایش دو درصدی شاخص ادغام آرا و رشد سه درصدی رضایتمندی مراجعان افزود: کسب رتبه نخست کشور در ارجاع هوشمند پرونده‌ها از دیگر نتایج عملکرد دستگاه قضایی استان بوده است.

عبداللهی با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی نباید صرفاً به بهبود آمار و ارقام محدود شود، بیان کرد: آثار اقدامات باید در تسریع رسیدگی‌ها، کاهش بلاتکلیفی مردم و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی نمایان شود.

افزایش ۶ درصدی موجودی پرونده‌ها نیازمند بررسی است

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به افزایش ۶ درصدی موجودی پرونده‌ها، خواستار بررسی عوامل مؤثر در این روند و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مدیریت و کاهش آن شد.

وی مسئولیت پیگیری وضعیت پرونده‌ها در حوزه‌های قضایی را متوجه رؤسا و دادستان‌ها دانست و بر نظارت مبتنی بر داده‌ها و شاخص‌های عملکردی تأکید کرد.

عبداللهی همچنین اصلاح فرآیندهای ارجاع پرونده و کاهش قرارهای عدم صلاحیت را ضروری دانست و گفت: آموزش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تشخیص صحیح مرجع صالح و ارجاع پرونده‌ها مطابق مقررات باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اختلاف‌نظرهای میان دادسراها و محاکم که به صدور قرارهای رفع نقص و بازگشت پرونده‌ها منجر می‌شود، بر برگزاری نشست‌های قضایی مشترک برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید کرد.

توسعه صلح و سازش برای کاهش ورودی پرونده‌ها

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه فرهنگ صلح و سازش را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و خواستار افزایش اثربخشی این ظرفیت در حل اختلافات و ثبت دقیق گزارش‌های اصلاحی شد.

وی همچنین مدیریت اوقات رسیدگی در دادسراها و محاکم، استفاده بهینه از ظرفیت شعب و تعیین تکلیف پرونده‌هایی را که پس از تکمیل تحقیقات همچنان بلاتکلیف مانده‌اند، مورد تأکید قرار داد.

عبداللهی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آرای قضایی، بررسی نسبت آرای ماهوی و شکلی و شناسایی عوامل مؤثر در صدور آرای شکلی را از محورهای نظارت بر عملکرد حوزه‌های قضایی عنوان کرد.

تأکید بر وصول محکومیت‌های مالی و پیگیری محکومان متواری

وی در بخش دیگری از سخنانش بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای وصول درآمدهای قضایی، جزای نقدی و سایر محکومیت‌های مالی تأکید کرد و شناسایی و توقیف اموال محکومان از ابتدای فرآیند اجرای حکم را ضروری دانست.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین ساماندهی سامانه کنترل تردد، پیگیری وضعیت محکومان متواری و تقویت هماهنگی با مراجع انتظامی را از موضوعات مورد پیگیری دستگاه قضایی استان برشمرد.

وی در پایان، ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، صیانت از حقوق مردم و افزایش رضایتمندی مراجعان را از اهداف مجموعه قضایی استان دانست و بر استمرار نظارت و اجرای برنامه‌های اصلاحی تأکید کرد.