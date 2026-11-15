به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، خودرو پس از آنکه وسیله نقلیه شاسی‌بلند جلویی با کنار رفتن، مانع موجود در مسیر را آشکار کرد، هشدار داد و به‌طور خودکار تغییر مسیر داد.

این تست با سرعت بالا یکی از سه آزمایشی است که شرکت بی وای دی برای دومین نسل خودروی سدان اجرا می کند. «سیل ۰۷» در دو آزمایش جداگانه در حالیکه با سرعت ۵۶ مایل برساعت حرکت می کرد، توانست از برخورد با یک مانع ثابت که کامیونی پشت آن قرار داشت، با تغییر مسیر جلوگیری کند و همچنین از برخورد به ماکت کودکی که از پشت یک خودروی پارک شده، ظاهر شد، اجتناب کرد.

در آزمایش نخست یک خودروی شاسی بلند بی وای دی، سیل ۰۷ را به سمت مانع هدایت کرد. وسیله نقلیه بزرگتر هنگام نزدیک شدن به خودروی ماکت تغییر مسیر داد و در نتیجه فاصله سدان با مانع کم بود.

ویدئوهای آزمایش نشان می دهد راننده «سیل ۰۷» قبل از اینکه خودرو از کنار هدف گذر کند، دست هایش را از روی فرمان برمی دارد.

ویدئو مدت کوتاهی پس از گذر سیل ۰۷ از کنار مانع پایان می یابد و مشخص نمی شود آیا وسیله نقلیه به لاین اصلی حرکت خود بازگشت یا خیر. سرعت خودرو در این آزمایش نیز از محدوده سرعت بزرگراه های چین که حدود ۱۲۰ کیلومتر برساعت است، فراتر رفت.

شرکت بی وای دی در تست دوم یک کامیون اضافه کرد و سیل ۰۷ را بین آن و خودروی شاسی بلند قرار داد. مانند تست نخست، خودروی شاسی بلند از مسیر کنار رفت و یک مانع ثابت آشکار شد. خودروی سدان لاین حرکت خود را برای اجتناب از برخورد با آن تغییر داد و کامیون نیز پشت سر آن در حرکت بود.

کامیون به سختی ترمز کرد که یک ریسک به شمار می رود. کاهش سرعت ناگهانی ممکن است خودروی سیل ۰۷ را در معرض تصادف قرار دهد و این آزمایش نشان داد چگونه سیستم می تواند از کنار موانع در چنین شرایطی گذر کند.

آزمایش سوم با سرعت ۵۶ مایل برساعت و یک مانع متحرک انجام شد. یک آدمک کودک از پشت وسیله نقلیه ای پارک شده ظاهر شد و سدان نیز در حال نزدیک شدن بود. سیستم دستیار راننده آدمک را شناسایی و خودرو را از مسیر آن خارج کرد.

سیل ۰۷ مجهز به حسگرهای lidar روی سقفی، ۱۲ دوربین، ۱۲ حسگر اولترا سونیک و پنج رادار امواج میلیمتری است. داده های این حسگرها به یک تراشه Drive Orin X شرکت انویدیا منتقل می شود. این تراشه قادر به پردازش ۲۵۴ هزار میلیارد عملیات در هر ثانیه است.

سیستم God’s Eye B نیز از ترمز اضطراری، تغییر جهت اضطراری و پارک خودکار پشتیبانی می کند همچنین این سامانه قابلیت ناوبری در حالت اتوپایلوت را نیز دارد که خودرو را از یک موقعیت مکانی تحت نظارت راننده به نقطه دیگری می برد.

بی وای دی نسل دوم این وسیله نقلیه را در نوامبر امسال در چین ارائه کرد.