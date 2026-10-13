«بی وای دی» روبات انسان نما می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، این اقدام نشان‌دهنده تلاش گسترده‌تر شرکت چینی بی‌وای‌دی برای ورود به حوزه هوش مصنوعی تجسم‌یافته و روباتیک است؛ حوزه‌ای که در آینده می‌تواند به استفاده از روبات‌های خودکار در کارخانه‌ها و نمایندگی‌های فروش این شرکت منجر شود.

طرح این روبات در حق اختراعی منتشرشده از سوی اداره ملی مالکیت معنوی چین به نمایش درآمده است. در این سند، روبات قادر به راه رفتن، حفظ تعادل و تعامل با محیط توصیف شده و به کاربردهای احتمالی آن در بخش خدمات، آموزش و محیط‌های صنعتی اشاره شده است.

اگرچه این طراحی به روبات انسان‌نمای «شیائو دی» (Xiao Di) شباهت دارد که بی‌وای‌دی پیش‌تر معرفی کرده بود، این شرکت هنوز تأیید نکرده است که طرح ثبت‌شده به مدل نهایی تولید مربوط می‌شود یا خیر.

روبات جدید بدنه‌ای با ترکیب رنگ سفید و سیاه، سری گرد و بدون نمایشگر دارد. مفصل‌های متحرک در قفسه سینه، بازوها و پاها نیز به آن امکان حرکت می‌دهند. ساختار انسان‌نمای این روبات نشان می‌دهد که برای فعالیت در محیط‌های طراحی‌شده برای انسان در نظر گرفته شده است، نه صرفاً فضاهای صنعتی اختصاصی.

بر اساس مشخصاتی که پیش‌تر برای روبات مفهومی شیائو دی اعلام شده بود، این روبات حدود ۵.۳ فوت (۱۶۲ سانتی‌متر) ارتفاع و ۵۸ کیلوگرم وزن دارد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که این روبات از ۳۱ درجه آزادی حرکت برخوردار است و می‌تواند حرکات متنوعی را با مفاصل خود انجام دهد. دستان ماهر آن نیز از دقت موقعیت‌یابی تکرارپذیر در حدود ۰.۰۴ اینچ (یک میلی‌متر) برخوردارند.

این قابلیت‌ها می‌توانند انجام وظایفی مانند برداشتن و جابه‌جایی اجسام و اجرای حرکات دقیق را امکان‌پذیر کنند.