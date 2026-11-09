به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، انتظار می رود این خودرو برای پیش سفارش در چین با قیمتی حدود ۳۱۱ هزار و ۵۴۰ دلار ارائه شود. وسیله نقلیه جدید به درهای کالسکه‌ای با لولای عقب (بازشونده در جهت مخالف درهای معمولی)، کابین چهارسرنشینه و مجموعه‌ای از امکانات و جزئیات سفارشی در طراحی داخلی و خارجی مجهز شده است.

آلتئورکه به نام دینگیائو نیز مشهور است با دیگر خودروهای بسیار لوکس مانند گوست متعلق به شرکت رولز رویس، خودروی میباخ کلاس اس شرکت مرسدس و Maextro S۸۰۰ رقابت می کند. این وسیله نقلیه لوکس ۵.۶ متر طول دارد و در واقع یک لیموزین چهارنفره است. اما خودروی بسیار لوکس بی وای دی بر خلاف رقبایش مانند رولز رویس، یک مزیت رقابتی اصلی دارد که پیشرانه برقی و سیستم های کنترل خودرو هستند.

نقاط برتری این دستگاه چهار موتور برقی مستقل پشت هر چرخ است که این قابلیت امکان کنترل دقیق نیروی کشش و حرکت خودرو را برای آلتئور فراهم کند. همچنین طبق گزارش ها این وسیله نقلیه مجهز به سیستم تعلیق فعال است، این بدان معناست که خودرو از دوربین ها برای ردیابی اشیایی که نزدیک می شوند و دیگر موانع مانند پستی و بلندی ها استفاده می کند. این امر سبب می شود سیستم تعلیق خودرو به جای آنکه نسبت به شرایط جاده واکنش نشان دهد، آن را پیش بینی کند.

شرکت سازنده مدعی است آلتئور می تواند با یک بار شارژ مسافت هزار کیلومتر را طی کند. این ادعا براساس آزمایش CLTC چین ارائه شده است. اما برد خودرو در آزمون WLTP نزدیک به ۸۰۵ کیلومتر است. آلتئور از قابلیت شارژ ۱۰ تا ۷۰ درصد در حدود پنج دقیقه با استفاده از شارژرهای مگاواتی پشتیبانی می کند. البته شرکت بی وای دی هنوز مشخصات کامل شارژ خودرو را فاش نکرده است. سیستم محرکه آلتئور قابلیت چرخش درجا حرکت مورب یا خرچنگیو حفظ پایداری خودرو در صورت ترکیدن لاستیک را فراهم می‌کند.

اما از میان ویژگی های خودرو بی شک سیستم چهار موتوره بودن آن بسیار خارق العاده است. خودروهای معمول بیشتر روی سیستم های مکانیکی، ترمز ها و موارد دیگر برای فراهم کردن گشتاور برای هر چرخ استفاده می کنند.