به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی،با هشدار نسبت به پیامدهای فزاینده مقاومت میکروبی در کشور، افزود: امروز شاهد فوت بیمارانی هستیم که نه به دلیل بیماری زمینه‌ای، بلکه در پی ابتلا به عفونت‌های مقاوم به درمان جان خود را از دست می‌دهند؛ مسئله‌ای جدی که نباید در نظام سلامت و جامعه نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع و ضرورت توجه به هفته جهانی آگاهی‌بخشی درباره مقاومت میکروبی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های من برای تمرکز بر موضوع مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، مشاهده مستقیم رنج بیماران و خانواده‌هایی است که به دلیل عفونت‌های مقاوم میکروبی با شرایط دشوار و گاه غیرقابل جبران مواجه می‌شوند.

صالحی با تأکید بر اینکه مقاومت میکروبی دیگر یک هشدار دور دست نیست، تصریح کرد: ما اکنون با ابعاد جدی این بحران مواجه هستیم و اگر برای مهار آن اقدام نکنیم، شرایط می‌تواند به‌مراتب دشوارتر شود. مقاومت میکروبی مسئله‌ای نیست که فقط دیگران را تهدید کند؛ هر یک از ما و اعضای خانواده‌مان ممکن است روزی با پیامدهای آن مواجه شویم.

وی با خطاب قرار دادن جامعه پزشکی و انجمن‌های تخصصی، خواستار بازنگری جدی در شیوه تجویز و مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها شد و گفت: لازم است از تجویزهای غیرضروری و مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها پرهیز کنیم، پروتکل‌های علمی و استانداردهای درمانی را جدی بگیریم و در کنار آن، اقدامات کنترل عفونت، شستشوی صحیح دست‌ها، استریلیزاسیون و رعایت اصول استاندارد در اقدامات جراحی را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.

صالحی بر ضرورت همراهی رسانه‌ها در انعکاس ابعاد بحران مقاومت میکروبی تأکید کرد و افزود: از اصحاب رسانه درخواست می‌کنم در آگاهی‌بخشی عمومی و جدی‌تر مطرح شدن موضوع مقاومت میکروبی در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان سلامت نقش‌آفرینی کنند.