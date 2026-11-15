به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری هرندی، صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان کرمان اظهار کرد: انرژی خورشیدی از جمله زیرساخت‌هایی است که ممکن است مردم به‌صورت مستقیم تغییر آن را در زندگی روزمره احساس نکنند، اما هر نیروگاه خورشیدی که وارد مدار می‌شود، ضریب تأمین انرژی استان را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان کرمان گفت: هدف‌گذاری استان، ورود ۶۸۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی به مدار تا پایان سال جاری است که با مشارکت بخش خصوصی، معادن و صنایع دنبال می‌شود.

وی افزود: تاکنون حدود ۶۰۲ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان وارد مدار شده که حدود ۴۰۰ مگاوات آن مربوط به دو سال اخیر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: برای توسعه بیشتر این ظرفیت، حدود ۳۰۰ مگاوات دیگر در برنامه قرار دارد تا هدف‌گذاری انجام‌شده برای توسعه انرژی خورشیدی در استان عملیاتی شود.

شنبه‌های خورشیدی، میز حل مسئله سرمایه‌گذاران

ذاکری هرندی، با اشاره به سیاست استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی گفت: براساس تأکید استاندار کرمان و سیاست دولت، روزهای شنبه از ساعت ۱۲:۳۰، مدیران دستگاه‌های مرتبط با انرژی خورشیدی در محل مشخصی حضور پیدا می‌کنند و سرمایه‌گذاران می‌توانند مسائل و موانع خود را به‌صورت مستقیم مطرح و برای رفع آنها اقدام کنند.

وی افزود: این رویکرد با هدف کاهش بروکراسی و تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی در استان دنبال می‌شود.

معاون استاندار کرمان با انتقاد از عملکرد برخی معادن و صنایع در اجرای تعهدات حوزه انرژی خورشیدی گفت: متأسفانه بخشی از معادن و صنایع استان هنوز به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده‌اند؛ در حالی که در برخی استان‌ها شاهد سرعت بالای ورود تجهیزات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی هستیم.

وی تأکید کرد: برای این موضوع در شورای معادن استان، بسته‌های تشویقی و تنبیهی پیش‌بینی شده و این مصوبات در صورت تداوم عدم اجرای تعهدات، اعمال خواهد شد.

ذاکری هرندی، در عین حال از عملکرد بخش خصوصی در این حوزه تقدیر کرد و گفت: بخش خصوصی در برخی نقاط استان عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی به اجرای یک نیروگاه خورشیدی در بم اشاره کرد و افزود: این پروژه که حدود چهار ماه پیش کلنگ‌زنی شد، اکنون در آستانه افتتاح قرار دارد و نمونه‌ای از سرعت عمل بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی است.

توسعه زیرساخت ارتباطی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار کرمان و همکاری وزارت ارتباطات، پروژه‌های متعددی در زمینه توسعه پوشش ارتباطی، فیبر نوری و ارتقای زیرساخت‌های مخابراتی استان در حال اجراست.

وی افزود: در شهرستان سیرجان، ۱۱ سایت و دکل ارتباطی برای ارتقای پوشش شبکه در حال احداث است که تاکنون پنج مورد آن به بهره‌برداری رسیده است.

ذاکری هرندی، همچنین از توسعه ارتباطات در مناطق روستایی خبر داد و گفت: در شهرستان قلعه‌گنج، به‌عنوان یکی از شهرستان‌های وسیع استان، پروژه توسعه اینترنت و فیبر نوری در مناطق مختلف به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: توسعه این زیرساخت‌ها علاوه بر تسهیل ارتباطات مردم، در شرایطی که آموزش مجازی ضرورت پیدا کند، امکان دسترسی دانش‌آموزان مناطق دورافتاده به خدمات آموزشی را فراهم می‌کند.

معاون استاندار کرمان با اشاره به مشکلات ارتباطی در برخی شهرهای استان، از جمله رفسنجان، گفت: بخشی از تجهیزات مورد نیاز با توجه به محدودیت‌های واردات، از استان‌های دیگر تأمین و به کرمان منتقل می‌شود و تلاش داریم تا پایان سال شاهد تحول محسوسی در حوزه ارتباطات استان باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد: همان‌گونه که در حوزه راه، آب و مسکن اقدامات گسترده‌ای در استان انجام شده، حوزه ارتباطات نیز تا پایان سال به یکی از نقاط قوت عملکرد استان تبدیل شود.

پنجشنبه‌های عمرانی، مدیریت میدانی پروژه‌ها در شهرستان‌ها

ذاکری هرندی، به تشریح طرح پنجشنبه‌های عمرانی پرداخت و گفت: این طرح از ابتدای حضور وی در استان و با هدف تقویت حضور میدانی مدیریت عمرانی در شهرستان‌ها و شناسایی و حل مستقیم مسائل عمرانی طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: پنجشنبه به این دلیل انتخاب شد که روز دورکاری بود و تصمیم گرفتیم این روز را به حضور میدانی در شهرستان‌ها اختصاص دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره عملکرد دولت در استان گفت: امروز زمان، زمان رسانه است و مردم باید در جریان اقدامات و نتایج فعالیت‌های دولت قرار بگیرند.

وی افزود: گزارش عملکرد دستگاه‌ها و پروژه‌های عمرانی باید در اختیار مردم قرار گیرد تا واقعیت‌های میدانی و اقدامات انجام‌شده، فارغ از شایعات و حاشیه‌ها، برای افکار عمومی روشن باشد.

ذاکری هرندی، خطاب به مردم استان کرمان گفت: مطمئن باشید اولویت اول ما دغدغه‌ها و نیازهای اولیه شماست.

وی افزود: در حوزه عمرانی، مجموعه مدیریت استان با جدیت در کنار مردم قرار دارد و برای مسائل و مشکلاتی که سال‌ها باقی مانده یا نیازمند برنامه‌ریزی جدید است، به‌صورت شبانه‌روزی پیگیری می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: مسیر توسعه عمرانی استان متوقف نخواهد شد و تلاش می‌کنیم مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های راه، آب، مسکن، انرژی، ارتباطات، آموزش و حمل‌ونقل ریلی، به نتایج ملموس و قابل مشاهده برای مردم شمال و جنوب استان منجر شود.