صدور مجوز ۶۷۳۸ مگاوات انرژی خورشیدی در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکریهرندی عصر شنبه در بیست و هشتمین جلسه کارگروه انرژی خورشیدی استان کرمان، با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای کرمان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: با حمایت استاندار و همکاری دستگاههای اجرایی، تعهد استان کرمان در سال ۱۴۰۵ معادل ۶۸۰ مگاوات تعیین شده است.
وی با بیان اینکه کرمان نخستین استان کشور در پذیرش تعهد ۶۸۰ مگاواتی انرژی خورشیدی است افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون برای ۶ هزار و ۷۳۸ مگاوات مجوز صادر و برای هزار و ۵۸۵ مگاوات قرارداد به ثبت رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: از مجموع قراردادهای ثبت شده، ۵۶۲ مگاوات به شبکه متصل شده و ۱۳۲ مگاوات نیز در انتظار افتتاح است.
ذاکریهرندی، با تأکید بر ضرورت تحقق تعهد سالانه استان کرمان تصریح کرد: با احتساب تعهد ۶۸۰ مگاواتی، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان کرمان باید تا پایان سال به هزار مگاوات برسد و برای تحقق این هدف، عملیاتی شدن ۴۳۸ مگاوات دیگر ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت و فعالیت بخش خصوصی، صنایع و معادن استان کرمان، تحقق این هدف قابل دستیابی است و باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای شتاببخشی به اجرای پروژههای خورشیدی استفاده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین بر تقویت جایگاه شرکت برق منطقهای در حوزه انرژیهای پاک تأکید کرد و گفت: با هماهنگی امور برق شمال و جنوب استان کرمان، باید جایگاه ویژهای برای توسعه انرژیهای خورشیدی ایجاد شود تا همزمان با توسعه نیروگاههای بادی و خورشیدی، فرآیند واگذاری زمین و فروش نیز بهصورت منسجم مدیریت شود.
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