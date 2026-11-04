به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز دوم کارخانه تولید سیلیکون متال فاریاب، با اشاره به رویکرد استان کرمان در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: استان کرمان با بیش از ۸ هزار مگاوات مجوز صادرشده، در این حوزه جایگاه نخست کشور را دارد و از نظر ظرفیت نیروگاه‌های در مدار نیز در رتبه سوم قرار گرفته است.



وی افزود: پیش‌بینی می‌شود کرمان امسال از نظر ظرفیت نیروگاه‌های به بهره‌برداری‌رسیده، رتبه نخست کشور را کسب کند.



استاندار کرمان از پیگیری استان برای تکمیل زنجیره تولید پنل‌های خورشیدی سخن گفت و ادامه داد: مراجعات متعددی برای واگذاری معدن سیلیس در فاریاب داشتیم و با توجه به اهمیت و ارزش این معدن، شرط ایجاد کارخانه فرآوری در محل را برای مزایده قرار دادیم.

طالبی، احداث این کارخانه را گامی در راستای تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید پنل‌های خورشیدی در استان دانست و تصریح کرد: در کرمان شاهد شکل‌گیری زنجیره‌ای از استخراج معدن سیلیس تا تولید پنل‌های خورشیدی هستیم که تحقق آن، اتفاقی بزرگ در مسیر توسعه استان به شمار می‌رود.



استاندار کرمان، همچنین از رویکرد حمایتی و پشتیبانی استان و ایمیدرو برای تحول در استفاده از ظرفیت‌های معدنی خبر داد.

