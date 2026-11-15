به گزارش خبرگزاری مهر، «شعبیه مانتو» سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مصاحبه با تاس از تخلیه غیرنظامیان از شهر اولشکی در استان خرسون استقبال و آمادگی خود را برای بررسی امکان حمایت از عملیات تخلیه بشردوستانه در دیگر مناطق اعلام کرد.

وی گفت: دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در صورت وجود درخواست برای انجام عملیات تخلیه بیشتر، بررسی خواهد کرد که چه نوع حمایتی می‌تواند در این زمینه ارائه دهد.

این مقام سازمان ملل، این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مشارکت دفتر حقوق بشر سازمان ملل در مأموریت بشردوستانه برای تخلیه غیرنظامیان از شهر کنستانتینوفکا مطرح کرد.

مانتو افزود این دفتر تاکنون هیچ درخواست رسمی برای ارائه کمک در عملیات تخلیه بعدی دریافت نکرده است.

پیش‌تر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا در مسکو پیشنهاد کرده بود مأموریتی بشردوستانه برای تخلیه غیرنظامیان از کنستانتینوفکا، مشابه عملیات انجام‌شده در اولشکی سازمان‌دهی شود.

پوتین در این دیدار گفته بود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ غیرنظامی همچنان در کنستانتینوفکا حضور دارند.

کنستانتینوفکا از شهرهای استان دونتسک در شرق اوکراین و از مناطق درگیر در جنگ میان روسیه و اوکراین است. اولشکی نیز در استان خرسون واقع شده و تخلیه غیرنظامیان از این شهر به‌عنوان الگویی برای پیشنهاد عملیات بشردوستانه بعدی مطرح شده است.