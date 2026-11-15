به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، «جو بایدن» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در کتاب خاطرات جدید خود با عنوان «به من قول بده، آمریکا»، از رفتار و رویکرد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در جریان گفت‌وگوهای خصوصی انتقاد کرد.

بایدن در بخش‌هایی از این کتاب که روزهای اخیر رسانه‌های آمریکایی منتشر کرده‌اند، زلنسکی را فردی «بدخلق و سرسخت» توصیف کرده و نوشته است که رئیس‌جمهور اوکراین به اندازه‌ای که انتظار داشت، از حمایت‌های آمریکا قدردانی نمی‌کرد.

وی در خاطرات خود نوشته است: «زلنسکی در گفت‌وگوهای خصوصی ما می‌توانست بدخلق و سرسخت باشد و به اندازه‌ای که انتظار داشتم، قدردان نبود.»

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا همچنین گفته است زلنسکی به‌طور مستمر از واشنگتن درخواست تسلیحات و کمک‌های مالی بیشتر می‌کرد.

بایدن در عین حال به توانایی‌های زلنسکی در دوران جنگ اشاره کرده و نوشته است که پیشینه بازیگری او در واقع آمادگی مناسبی برای ایفای نقش یک رهبر در زمان جنگ فراهم کرده بود.

کتاب خاطرات بایدن با عنوان «به من قول بده، آمریکا» قرار است ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آبان ۱۴۰۵) منتشر شود. این کتاب ۴۸۰ صفحه‌ای به روایت بایدن از چهار سال ریاست‌جمهوری، جنگ اوکراین، تحولات خاورمیانه، خروج آمریکا از افغانستان و رقابت‌های سیاسی داخلی این کشور می‌پردازد.

دولت بایدن از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) میلیاردها دلار کمک نظامی و مالی در اختیار کی‌یف قرار داد. ارسال سامانه‌های پدافندی، مهمات، خودروهای زرهی و تسلیحات دوربرد از جمله محورهای حمایت نظامی واشنگتن از اوکراین بود.

با وجود حمایت گسترده دولت بایدن، درخواست‌های مکرر زلنسکی برای افزایش کمک‌ها و تسریع ارسال تسلیحات، یکی از موضوعات مطرح در روابط واشنگتن و کی‌یف بود.