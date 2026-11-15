به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سه کشتی تجاری در نزدیکی سواحل رومانی در دریای سیاه هدف حملات پهپادی قرار گرفتند که در پی آن یک کشتی آسیب دید و در دو کشتی دیگر آتش‌سوزی رخ داد؛ با این حال، هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های رومانی، کشتی باری «لاریسا ۱» با پرچم پالائو، شامگاه ۱۳ نوامبر در فاصله حدود ۱۲ کیلومتری سواحل رومانی و در نزدیکی منطقه «سفانتو گئورگه» هدف حمله قرار گرفت. این کشتی به سمت بندر سولینا در حرکت بود و اوکراین مقصد نهایی آن اعلام شده است.

در این حمله جرثقیل باری کشتی آسیب دید، اما آتش‌سوزی رخ نداد و هیچ‌یک از خدمه نیز مجروح نشدند.

اشتفان رادو اوپرئا، وزیر دفاع رومانی روز شنبه این حادثه را تأیید کرد و گفت مقام‌های مسئول از آن مطلع شده‌اند و تحقیقات درباره آن آغاز شده است. وی همچنین از رصد فعالیت پهپادها در نزدیکی قلمرو رومانی خبر داد و گفت دست‌کم دو هشدار در روز ۱۳ نوامبر در شهرستان تولچا صادر شده بود.

مقام‌های رومانی تاکنون منشأ پهپادی را که به کشتی نخست حمله کرده است، مشخص نکرده‌اند.

وزارت دفاع رومانی همچنین تأیید کرد شامگاه ۱۴ نوامبر دو کشتی تجاری دیگر در نزدیکی سواحل این کشور هدف حملات پهپادی قرار گرفتند که در هر دو کشتی آتش‌سوزی به وقوع پیوست.

این حوادث در شرایطی رخ می‌دهد که حملات پهپادی به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه افزایش یافته است. رومانی که از اعضای ناتو و هم‌مرز با اوکراین در امتداد رود دانوب است، از زمان آغاز جنگ اوکراین، بارها فعالیت پهپادها در نزدیکی قلمرو خود را زیر نظر گرفته است.