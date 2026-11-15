به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمودآبادی ظهر یکشنبه در رویداد فرهنگی و اجتماعی گرامیداشت روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی که در گذر چهارباغ برگزار شد، با اشاره به آمار تلفات تصادفات در جهان اظهار کرد: سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر جهان بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۵، سومین یکشنبه ماه نوامبر را به‌عنوان روز جهانی یادبود قربانیان سوانح رانندگی نام‌گذاری کرده است.

وی افزود: امسال این مناسبت در ایران با ۲۴ آبان هم‌زمان شده و فرصتی برای یادآوری جان‌باختگان تصادفات رانندگی و توجه دوباره به ضرورت رعایت مقررات ایمنی است. به گفته وی، سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در کشور در سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.

محمودآبادی حفظ کرامت قربانیان، تسلی خاطر خانواده‌های آسیب‌دیده و افزایش حساسیت عمومی نسبت به رعایت اصول ایمنی را از اهداف این مناسبت دانست و گفت: اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌ها، صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند آگاهی مردم را درباره اصول رانندگی ایمن و رعایت حقوق دیگران افزایش دهد.

کمربند ایمنی، کلاه ایمنی و صندلی کودک را جدی بگیریم

رئیس مرکز تدوین ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برخی اقدامات ساده اما مؤثر در کاهش تلفات رانندگی اظهار کرد: موتورسواران باید از کلاه ایمنی استفاده کنند، سرنشینان خودرو کمربند ایمنی خود را ببندند و والدین نیز کودکان را با استفاده از صندلی مخصوص و به‌صورت ایمن در صندلی عقب خودرو مستقر کنند.

وی با بیان اینکه ارتقای ایمنی حمل‌ونقل به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز دارد، افزود: بهبود وضعیت جاده‌ها، استفاده از سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل و اصلاح برخی فرایندهای مرتبط با نظام گواهینامه می‌تواند در کنار رعایت مقررات از سوی مردم به کاهش تصادفات و تلفات منجر شود.

محمودآبادی یکی از توصیه‌های مهم در حوزه ایمنی رانندگی را تمرکز کامل راننده بر مسیر و پرهیز از عوامل حواس‌پرتی دانست و گفت: رانندگان نباید هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده کنند یا با نگاه کردن به تابلوهای تبلیغاتی و سایر عوامل محیطی تمرکز خود را از دست بدهند.

وی همچنین بر مسئولیت سرنشینان در پیشگیری از رفتارهای پرخطر راننده تأکید کرد و افزود: سرنشینان باید نسبت به رفتار راننده حساس باشند و در صورت مشاهده رانندگی تهاجمی یا رعایت نکردن مقررات، به او تذکر دهند و از وی بخواهند برای حفظ جان خود و دیگران اصول ایمنی را رعایت کند.

تصادفات حاصل زنجیره‌ای از عوامل هستند

محمودآبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سهم عوامل انسانی، وضعیت راه‌ها و ایمنی خودروها در وقوع تصادفات گفت: در رویکرد تخصصی مهندسی ایمنی، این عوامل از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند؛ زیرا وقوع یک حادثه می‌تواند حاصل ترکیب نقص در راه، خطای راننده و نقص فنی وسیله نقلیه باشد.

وی ادامه داد: در نگاه گذشته تلاش می‌شد سهم هر یک از عوامل انسانی، راننده و جاده به‌صورت جداگانه مشخص شود، اما در رویکردهای جدید، عوامل مداخله‌گر تصادف شناسایی و مدیریت می‌شوند تا زنجیره منتهی به حادثه شکل نگیرد.

تقویت مسیرهای جایگزین در نقاط حساس شبکه جاده‌ای

رئیس مرکز تدوین ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره تشریح اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه راه‌ها گفت: در بخش جاده‌ای، یکی از محورهای فعالیت، شناسایی نقاط حساس و آسیب‌پذیر شبکه و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین در اطراف این نقاط است.

وی افزود: در برخی نقاط، برای زیرساخت‌هایی مانند پل‌ها و تونل‌های حساس، احداث یا آماده‌سازی مسیرهای کنارگذر در دستور کار قرار گرفته است؛ البته به دلیل ملاحظات پدافندی امکان تشریح جزئیات این اقدامات وجود ندارد.

محمودآبادی مدیریت جابه‌جایی کالاهای اساسی را از دیگر محورهای آمادگی در شرایط بحران و جنگ عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی اولویت حمل‌ونقل به انتقال به‌موقع کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و تلاش می‌شود ناوگان حمل‌ونقل و شرکت‌های مربوط به‌گونه‌ای مدیریت شوند که زنجیره تأمین این کالاها دچار اختلال نشود.

استفاده از ظرفیت بنادر مختلف برای استمرار جابه‌جایی کالا

وی با اشاره به اقدامات حوزه بندری اظهار کرد: استفاده از بنادر مختلف و تنوع‌بخشی به ساختارهای جابه‌جایی کالا از جمله اقداماتی است که برای کاهش آسیب‌پذیری در نظر گرفته شده است.

به گفته محمودآبادی، فعال‌تر نگه داشتن بنادر شمالی کشور نیز در همین راستا دنبال شده تا امکان استفاده از ظرفیت‌های متنوع بندری در شرایط بحران فراهم باشد.

وی درباره اقدامات حوزه ریلی نیز گفت: در این بخش، تقویت برخی نقاط حساس، ایستگاه‌ها و زیرساخت‌های ریلی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برای مدیریت شرایط اضطراری، موضوع خروج اضطراری مسافران از ایستگاه‌ها و قطارها دنبال شده و تجهیزات، تابلوهای راهنما و آموزش کارکنان در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

تخلیه اضطراری مسافران در جریان جنگ بدون تلفات جانی

محمودآبادی با اشاره به تجربه وقوع یک وضعیت اضطراری در شبکه ریلی در روز پایانی جنگ رمضان اظهار کرد: در آن مقطع، با استفاده از تمهیدات پیش‌بینی‌شده و آموزش‌های انجام‌شده، مسافران از ایستگاه و قطار تخلیه شدند و خوشبختانه در آن مجموعه خسارت جانی نداشتیم.

وی همچنین درباره اقدامات حوزه هوایی گفت: در صورت قرار گرفتن آسمان در معرض تهدید، مطابق مقررات بین‌المللی، هواپیماها در نخستین فرودگاه امکان‌پذیر فرود می‌آیند و اطلاعیه‌های هوانوردی موسوم به نوتام برای اطلاع‌رسانی صادر می‌شود.

رئیس مرکز تدوین ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی افزود: در داخل فرودگاه‌ها نیز اقداماتی برای افزایش ایمنی انجام شده است؛ از جمله جابه‌جایی و پراکنده‌سازی مراکز ذخیره و توزیع سوخت و کاهش حجم تمرکز سوخت در برخی نقاط.

تلاش برای کاهش آسیب و بازگرداندن سریع زیرساخت‌ها به مدار

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره میزان موفقیت این اقدامات در جنگ اخیر گفت: بخشی از تمهیدات پیش‌بینی‌شده اجرا شد و در مجموع، متناسب با حجم فعالیت‌ها، میزان آسیب‌ها نسبتاً محدود بود؛ هرچند برخی خسارت‌ها، از جمله اصابت به تعدادی از هواپیماهای مستقر روی زمین، قابل پیشگیری کامل نبود.

محمودآبادی با تأکید بر اینکه هدف اصلی اقدامات پدافندی، کاهش میزان آسیب و بازگرداندن زیرساخت‌ها به چرخه فعالیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، اظهار کرد: در بخش‌های جاده‌ای و ریلی، در نقاطی که مورد حمله قرار گرفتند، اقدامات بازسازی و بازگشت به وضعیت عادی با سرعت انجام شد.

وی افزود: در مشهد و بندرعباس، زیرساخت ریلی آسیب‌دیده در حدود ۱۵ ساعت به وضعیت اولیه بازگشت و این زمان از نظر استانداردهای جهانی، عملکرد قابل قبولی به شمار می‌رود.