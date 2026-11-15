به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسلامی‌نژاد،ظهر یکشنبه در نخستین روز سفر دو روزه خود به کردستان، ضمن بازدید از مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی سنندج، بر ضرورت هماهنگی بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش برای رفع مشکلات و بهبود کیفیت فعالیت این مجموعه‌ها تأکید کرد.

وی در دیدار با اعضای شورای معاونان آموزش‌وپرورش کردستان، تعامل میان اداره مشارکت‌های مردمی و سایر بخش‌های این مجموعه را زمینه‌ساز اجرای بهتر برنامه‌های حوزه مدارس غیردولتی دانست و اظهار کرد: توسعه این مدارس بدون همکاری و هم‌افزایی مجموعه آموزش‌وپرورش امکان‌پذیر نیست.

اسلامی‌نژاد با اشاره به ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری و عملکرد جزیره‌ای افزود: اعتماد متقابل، ارتباط مستمر و درک مشترک از مأموریت‌های سازمانی باید مبنای پیشبرد برنامه‌های حوزه مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی قرار گیرد.

ارزیابی وضعیت آموزشی و زیرساختی مدارس غیردولتی سنندج

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه با همراهی بازرس مراکز غیردولتی، مسئولان حوزه مشارکت‌های مردمی و مدیران آموزش‌وپرورش شهرستان سنندج از تعدادی از مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم و هنرستان‌های غیردولتی بازدید کرد.

در این بازدیدها، وضعیت فضاهای آموزشی، امکانات و تجهیزات، کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی و مشکلات مدیران و مؤسسان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شرایط فعالیت مدارسی که در ساختمان‌های ملکی یا فضاهای استیجاری مستقر هستند، ارزیابی شد.

اسلامی‌نژاد در جریان این بازدیدها، اجرای دوره‌های توانمندسازی مدیران و معلمان با محوریت روش‌های نوین آموزشی، به‌ویژه در دروس فارسی، ریاضی و علوم و همچنین هوش مصنوعی را اقدامی قابل توجه در مسیر ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای کادر آموزشی عنوان کرد.

مطالبات مؤسسان برای رفع موانع فعالیت مدارس غیردولتی

در نشست مشترک معاون وزیر با اعضای شوراهای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی کردستان، حاضران به بیان مسائل، پیشنهادها و مشکلات فعالیت مجموعه‌های خود پرداختند.

وی با تأکید بر جایگاه تشکل‌های صنفی در پیگیری مطالبات این حوزه گفت: شوراهای هماهنگی مؤسسان می‌توانند با انتقال منسجم مسائل و برقراری ارتباط مؤثر با اداره مشارکت‌های مردمی، در شناسایی مشکلات و رفع موانع فعالیت مدارس نقش‌آفرینی کنند.

اسلامی‌نژاد همچنین گفت‌وگوی مستمر میان مؤسسان و مجموعه آموزش‌وپرورش را عاملی برای افزایش اعتماد متقابل و فراهم شدن زمینه توسعه قانونمند و کیفی مدارس غیردولتی دانست.