برگزاری انتخابات شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علیپناه بعدازظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: انتخابات شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی استان با هدف تقویت مشارکت مؤسسان، سازماندهی فعالیتهای صنفی و ارتقای تعامل با دستگاههای اجرایی برگزار میشود.
وی با اشاره به نقش راهبردی این شورا افزود: انتخابات مذکور هر چهار سال یکبار با حضور مؤسسان، مدیران و نمایندگان آموزشوپرورش در فضایی شفاف و قانونی برگزار شده و در همافزایی ظرفیتهای مردمی، انسجام سیاستها و ارتقای کیفیت آموزشی نقش مؤثری دارد.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با بیان اینکه این انتخابات در هفته اول اردیبهشتماه سال جاری برگزار خواهد شد، گفت: این اقدام در راستای اجرای ماده ۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی و با رویکرد مردمیسازی آموزش، ارتقای شفافیت و تحقق حکمرانی کارآمد در نظام تعلیم و تربیت انجام میگیرد.
علیپناه با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری مؤسسان، شورا و مشورت را از ارکان اساسی تصمیمگیری در جوامع دانست و تصریح کرد: بهرهگیری از خرد جمعی همواره زمینهساز تصمیمات مؤثر و تحولآفرین در عرصههای اجتماعی بوده است.
وی با اشاره به وظایف شورای هماهنگی مؤسسان ادامه داد: انعکاس مسائل و مشکلات مدارس غیردولتی به مراجع ذیربط، تشکیل کارگروههای مشورتی، نظارت بر شهریهها، برگزاری دورههای توانمندسازی و پیگیری حقوق و بیمه شاغلان از جمله مهمترین وظایف این شورا است.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان همچنین بر نقش این مدارس در توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: تعامل مؤثر میان مؤسسان و نهادهای نظارتی، بستر مناسبی برای ارتقای استانداردهای آموزشی و ساماندهی فعالیتها فراهم میکند.
وی افزود: تعامل ساختارمند با شورای منتخب در دوره جدید، ارتقای نظارت، حمایت از مؤسسان و توسعه فعالیتهای آموزشی را شتاب خواهد بخشید.
علیپناه در پایان با اشاره به جایگاه شوراهای هماهنگی در ساختار تصمیمسازی استان خاطرنشان کرد: اعضای منتخب این شوراها در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی و شوراهای آموزشوپرورش نیز حضور دارند که این ظرفیت میتواند در راستای تحقق عدالت آموزشی، حمایت از دانشآموزان نیازمند و توسعه نظام تعلیم و تربیت نقشآفرینی کند.
