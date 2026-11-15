به گزارش خبرنگار مهر، تقی بارفروشی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان بابل اظهار کرد: این برنامه فرصتی برای آشنایی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، با ظرفیت‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه و ایجاد ارتباط میان دانش‌آموزان، دانشجویان، استادان و مردم است.

وی افزود: «شب علم» زمینه‌ای فراهم می‌کند تا نسل جوان از نزدیک با فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناوری‌های نوین آشنا شود و بستر لازم برای شکوفایی خلاقیت و شناسایی استعدادهای آنان فراهم آید.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با تأکید بر ضرورت عمومی‌سازی علم و فناوری تصریح کرد: فناوری و تکنولوژی سرمایه‌ای ارزشمند است و باید تلاش کنیم دستاوردهای نوین علمی با زبانی ساده و قابل فهم در اختیار همه اقشار جامعه قرار گیرد.

بارفروشی با اشاره به رویکرد تعاملی این رویداد گفت: در «شب علم» مردم صرفاً شنونده نیستند، بلکه با پرسشگری، تجربه و مشارکت در فعالیت‌های علمی، فرصت کشف حقایق علمی و آشنایی با کاربردهای فناوری را پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: این رویداد از نظر ماهیت به برنامه «درهای باز دانشگاه» شباهت دارد، اما در مقیاسی گسترده‌تر و برای طیف متنوع‌تری از گروه‌های اجتماعی برگزار می‌شود و فرصتی برای ارتباط مستقیم مردم با دانشگاه و آشنایی با ظرفیت‌ها و دستاوردهای آن فراهم می‌کند.

دبیر برگزاری رویداد «شب علم» محیط زیست، خلاقیت، کشف استعدادها، آشنایی کودکان با مفاهیم علمی و معرفی فناوری‌های روز دنیا را از محورهای مورد توجه این برنامه برشمرد و افزود: امیدواریم این رویداد به بستری برای افزایش سواد علمی جامعه، ترویج فرهنگ پرسشگری و آشنایی نسل جوان با دنیای دانش و نوآوری تبدیل شود.

بارفروشی همچنین با اشاره به مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در برگزاری این برنامه اظهار کرد: آموزش و پرورش، بنیاد علمی حریری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، شهرداری بابل و دانشگاه‌های شهرستان در برگزاری این رویداد همکاری دارند تا از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و اجرایی موجود برای تحقق اهداف آن استفاده شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: «شب علم» به جریانی مستمر و اثرگذار در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت پیوند میان جامعه علمی و مردم تبدیل شود و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه از دستاوردهای علمی و فناوری را فراهم آورد.

گفتنی است رویداد «شب علم» دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روز ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ با رویکرد عمومی‌سازی علم و فناوری و با هدف ایجاد فضایی برای تجربه، پرسشگری، خلاقیت و آشنایی مردم با ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه برگزار می‌شود.