حمید گله‌داری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه هدف دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان که بر اساس اطلاعات سامانه سیب شناسایی کرده‌ایم، بیش از ۲.۵ میلیون نفر است که زنان ۳۰ تا ۷۰ سال برای سرطان پستان و مردان و زنان ۵۰ تا ۷۰ سال برای سرطان کولورکتال را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این بود که با کمک همه دستگاه‌های اجرایی، صنایع و خیریه‌ها بتوانیم ظرف دو سال این جمعیت را غربالگری کنیم.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه این طرح از مهر پارسال آغاز شده است، افزود: فولاد مبارکه تفاهم‌نامه‌ای با ما امضا و ورود پیدا کرد اما تاکنون تنها حدود ۱۰ درصد از تعهد مالی آن‌ها محقق شده است.

گله‌داری اضافه کرد: جلسات پیگیری ادامه دارد و امیدواریم ۹۰ درصد باقی‌مانده نیز تأمین شود تا بتوانیم با همان سرعت اولیه کار را ادامه دهیم.

۶۰۰ هزار نفر غربالگری و نزدیک به ۶۰۰ مورد پرخطر شناسایی شدند

وی با اشاره به آمار غربالگری یک سال گذشته گفت: تاکنون حدود ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲.۵ میلیون نفری را در هر ۲ سرطان پستان و کولورکتال غربالگری کردیم که متأسفانه نزدیک به ۶۰۰ نفر معادل ۱۰ درصد شناسایی شدند که یا سرطان داشتند و خودشان اطلاع نداشتند یا دارای پولیپ‌های پرخطری بودند که می‌توانست به سرطان تبدیل شود. خوشبختانه با شناسایی به‌موقع، این موارد خارج شدند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأکید کرد: آماری که اعلام می‌کنم مربوط به افرادی است که غربالگری را تا مرحله نهایی انجام دادند. تعداد قابل توجهی از کسانی که تست فیت آن‌ها مثبت شده، هنوز به دلیل محدودیت ظرفیت یا مشکلات مالی موفق به انجام کولونوسکوپی نشده‌اند و در صف انتظار هستند.

گله داری خاطرنشان کرد: اگر این افراد نیز کولونوسکوپی شوند، قطعاً آمار موارد شناسایی‌شده افزایش خواهد یافت.

درخواست از صنایع برای ورود به سطح دو غربالگری

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره جلسه با کارشناسان HSE صنایع استان گفت: شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ نفر پرسنل دارند حدود ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت کارگری استان را شامل می‌شوند. از آن‌ها خواسته‌ایم در کنار معاینات دوره‌ای، بحث سرطان را نیز وارد کنند؛ به‌ویژه در سطح دو که شامل ماموگرافی و کولونوسکوپی است.

وی ادامه داد: بخش دولتی ظرفیت پوشش همه این موارد را ندارد. از صنایع خواسته‌ایم از طریق بخش خصوصی وارد شوند و بخشی از هزینه‌ها را تقبل کنند. اولویت اول با کارگران و اولویت بعدی با خانواده‌های آن‌هاست.

گله داری تصریح کرد: اگر این جمعیت مولد سالم بماند، چرخ صنایع می‌چرخد. در شرایطی که جوانی جمعیت یکی از بحران‌های کشور است، حفظ سلامت نیروهای شاغل در صنایع اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گفته وی، در کنار سرطان، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دیابت، فشار خون و سکته‌های قلبی و مغزی نیز مورد تأکید است.

عوارض آلایندگی تاکنون به بهداشت نرسیده است

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان درباره مرگ‌ومیرهای منتسب به آلودگی هوا در کلان‌شهر اصفهان طی یک سال گذشته گفت: این آمار را وزارت بهداشت تهیه می‌کند اما بر اساس آمار سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، مرگ و میرهای منتسب به آلودگی هوا در این شهر تقریباً دو برابر شده است.

گله داری افزود: دستگاه‌های متولی به‌ویژه محیط‌زیست و مدیریت بحران استان ورود جدی‌تری داشته‌اند و تدابیری اندیشیده شده اما کاهش آلودگی هوا نیازمند همکاری همه مجموعه‌هاست.

وی درباره سهم بخش بهداشت از عوارض آلایندگی طبق آیین نامه قانون هوای پاک نیز اظهار کرد: تاکنون هیچ مبلغی از محل عوارض آلایندگی به ما اختصاص نیافته است؛ بیشتر پیگیر آن هستیم که از محل مسئولیت اجتماعی صنایع بتوانیم منابعی جذب کنیم؛ یا صنایع مستقیم برای سلامت پرسنل خود هزینه کنند یا مبالغی به حساب دانشگاه واریز شود تا صرف برنامه‌های پیشگیرانه شود.