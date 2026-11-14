به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح شنبه بیست و سوم آبان ماه با میانگین ۱۴۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۵۲، احمدآباد ۱۷۰، استانداری اصفهان ۱۶۶، انقلاب ۱۷۷، علوم پزشکی اصفهان و سپاهان‌شهر ۱۶۱، رودکی ۱۶۰، رهنان ۱۵۷، فرشادی ۱۵۶، کاوه ۱۵۲، کردآباد ۱۹۳ و ولدان ۱۵۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه ملک‌شهر با عدد ۱۴۵، پارک زمزم ۱۴۹، بزرگراه خرازی ۱۲۵، دانشگاه صنعتی ۱۱۸، شهرک منتظری ۱۱۰ و میرزا طاهر ۱۱۲ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در خیابان پروین اعتصامی با عدد ۹۶، زینبیه ۸۷ و شرق اصفهان ۹۹ AQI قابل قبول است‌.

هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد اصفهان اعلام کرده است که به دلیل سکون هوا طی ۷۲ ساعت پیش رو در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان، انباشت آلاینده‌های جوی پیش بینی می‌شود که در صورت مهار نشدن منابع ثابت و متحرک انتشار آلاینده، شاخص‌ آلودگی تا شرایط ناسالم برای همه گروه‌های جامعه افزایش می یابد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.