به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمانی ظهر چهارشنیه در حاشیه نشست هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست HSE بنگاه‌های اقتصادی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارشناسان HSE همیار و نماینده محیط‌زیست در صنایع هستند و نقش بسیار مهمی در کنترل و پیشگیری از آلودگی‌ها ایفا می‌کنند.

وی افزود: اگر هر واحد صنعتی تجربیات موفق خود را در زمینه‌هایی مانند مدیریت پساب، هوا و پسماند با دیگران به اشتراک بگذارد، می‌تواند الگویی برای سایر واحدها شود.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان ادامه داد: کارشناسان HSE نباید وظیفه خود را محدود به محیط داخلی واحد بدانند؛ آلودگی هوا مرز نمی‌شناسد و هر کارشناس باید خود را سفیر محیط‌زیست بداند.

کرمانی درباره دسترسی کارشناسان HSE به داده‌های سنجش واحدهای صنعتی استان گفت: نتایج خوداظهاری و خودسنجی صنایع در سامانه جامع سبز ثبت می‌شود و یکی از وظایف اصلی کارشناسان HSE این است که به‌طور مستمر این نتایج را رصد کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر نتیجه نمونه‌برداری آزمایشگاه معتمد بالاتر از حد مجاز باشد، باید سریع مشکل تصفیه‌خانه یا سیستم کنترل آلودگی هوا را برطرف کنند و در صورت رفع مشکل، درخواست خودسنجی مجدد دهند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان همچنین به موضوع نصب سامانه‌های پایش آنلاین اشاره کرد و گفت: صنایع بزرگی که هنوز این سامانه‌ها را نصب نکردند در حال پیگیری هستند. برخی دستگاه‌ها موجود است و برخی باید وارد شود اما موضوع با جدیت دنبال می‌شود تا صنایع هرچه سریع‌تر به این سامانه متصل شوند.

کرمانی با اشاره به وضعیت کیفیت هوای شهر اصفهان نیز خاطرنشان کرد: برای این کلانشهر از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۳ روز پاک، ۱۸۸ روز سالم، ۳۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۴ روز ناسالم برای عموم ثبت شده است.

وی اضافه کرد: این آمار نشان‌دهنده ۶۶ درصد کاهش روزهای ناسالم نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ است.

به گزارش مهر، HSE مخفف کلمات Health, Safety, Environment به معنای بهداشت، ایمنی و محیط زیست است. این اصطلاح به مجموعه‌ای از اقدامات و رویه‌هایی اشاره دارد که در محیط‌های کاری و صنعتی برای حفظ سلامت کارکنان، اطمینان از ایمنی آن‌ها و حفاظت از محیط زیست پیاده‌سازی می‌شود.

به عبارت ساده‌تر، HSE به این معناست که یک سازمان به دنبال ایجاد محیط کاری سالم، ایمن و سازگار با محیط زیست است تا از بروز حوادث، بیماری‌های شغلی و آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری کند.

رعایت اصول HSE نه تنها منجر به کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث و جریمه‌های زیست‌محیطی می‌شود، بلکه باعث افزایش بهره‌وری، بهبود روحیه کارکنان و ارتقای وجهه سازمان در جامعه نیز می‌شود.

نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان HSE بنگاه‌های اقتصادی استان اصفهان با محوریت مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار امروز چهارشنبه در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.