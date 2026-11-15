به گزارش خبرنگار مهر، معرفت خدابنده، ظهر یکشنبه در نشت خبری با رسانه‌ها با اشاره به تأمین گاز استان‌های شمالی کشور و موضوع واردات گاز از روسیه اظهار کرد: دولت و مجموعه مرتبط، موضوع واردات را پیش برده‌اند؛ تلاش می‌شود از همه منابع گاز دریافت شود تا وضعیت پایدار بماند، اما این کافی نیست و باید مصرف را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه ملاک کنترل مصرف، مصرف خانگی و تجاری است، گفت: سال گذشته مصرف این بخش‌ها روزانه ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب بود و در مجموع بیش از ۱۷ میلیون متر مکعب مصرف داشتیم، زیرا نیروگاه نیز مصرف می‌کرد. اگر امسال رقم ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب تکرار شود و هیچ کاهشی نسبت به سال گذشته نداشته باشیم، در پارس‌آباد با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.

خدابنده افزود: حداکثر مصرفی که با توجه به تولیدات کشور می‌توانیم داشته باشیم، بیش از ۱۱ میلیون متر مکعب است؛ در غیر این صورت در شهرستان‌های استان اردبیل تنش ایجاد می‌شود و بیش از ۶۰ درصد مشترکان پارس‌آباد به‌طور کامل قطع خواهد شد. همچنین ممکن است نقاط دورافتاده روستاهای شهرستان گرمی نیز با قطعی روبه‌رو شوند. بنابراین اگر حدود ۱۱ میلیون متر مکعب و کمتر مصرف کنیم، ان‌شاءالله از زمستان عبور خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از رسانه‌ها خواست در فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف کمک کنند و گفت: رسانه‌ها، به‌ویژه در ارتباط با آقای قاسمی روابط عموی شرکت گاز استان اردبیل، محتواهایی را که تولید می‌شود در نشریات و صفحات منتشر کنند؛ این اقدام به ما و کشور کمک می‌کند. ما جدا از هم نیستیم؛ سرما میان مردم تفکیک قائل نمی‌شود و وقتی سرما می‌آید و تهدیدها رخ می‌دهد، همه درگیر هستیم. کمک کنید مصرف سال گذشته تکرار نشود.

وی تصریح کرد: اگر مصرف مدیریت نشود، این مشکل در نقاط مختلف کشور نیز اتفاق می‌افتد و خدای ناکرده آسیب خواهیم دید. توصیه ما بهینه‌سازی مصرف است. روش‌های بهینه‌مصرف را در دیدارهای مختلف، به‌ویژه کانال ایتا و رسانه‌های مکتوب، منتشر می‌کنیم؛ این نکات هم شامل مباحث ایمنی و هم فرهنگ‌سازی است. از فعالان اینستاگرام نیز می‌خواهیم در تولید و انتشار محتوا کمک کنند. شرکت گاز و کارکنان آن تنها متولی این موضوع نیستند؛ شما نیز به عنوان یک ایرانی وظیفه دارید، چون هم قلم دارید، هم پلتفرم و هم مخاطبان زیادی. مخاطب کانال ما ۱۴۰۰ نفر است که بیشتر آنان همکاران هستند، اما شما مخاطبان آزاد بسیاری دارید و نفوذ اجتماعی خوبی دارید. کافی است یک نفر به توصیه شما گوش دهد.

خدابنده با توصیه به ساکنان بخش‌های روستایی شمال استان گفت: نسبت به پوشش مناسب خانه‌ها اقدام کنند و مسائل ایمنی را رعایت کنند؛ زیرا وقتی سرما به‌طور ناگهانی وارد استان می‌شود، حوادث رخ می‌دهد. این موضوع باید در سر فصل تمامی تبلیغات فرهنگ‌سازی باشد، چون جان انسان‌ها مهم‌ترین مسئله صنعت است و ما به این موضوع حساس هستیم. امسال حادثه‌ای نداشتیم، اما در سال‌های گذشته جان عزیزانی را از دست دادیم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف گفت: اگر ۱۴ درصد افزایش مصرف داشته باشیم، وضعیت دشوارتر می‌شود و باید با رعایت مصرف، وضعیت را مدیریت کنیم.