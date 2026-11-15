به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، سیداصغر نبوی‌زاده اظهار کرد: در راستای شناسایی ظرفیت‌های تولیدی و حمایت از مشاغل خانگی، معاون فرماندار زارچ به همراه نمایندگان ادارات کار، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از دو واحد فعال در زمینه تولید بلدرچین و پرورش قارچ بازدید کردند.

وی هدف از این بازدید را بررسی وضعیت فعالیت واحدها، ارزیابی ظرفیت‌های تولیدی و شناسایی موانع پیش‌روی تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: این بررسی‌ها با هدف فراهم‌سازی زمینه حمایت مؤثرتر از کسب‌وکارهای محلی انجام شد.

نبوی‌زاده با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این واحدها گفت: فعالیت دو مجموعه تولید بلدرچین و پرورش قارچ، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۰ نفر را فراهم کرده و در توسعه مشاغل خانگی و رونق اقتصادی شهرستان نقش دارد.

وی ادامه داد: در جریان بازدید، فرایندهای تولید، امکانات و استانداردهای مورد استفاده در این واحدها بررسی و بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات و تقویت زیرساخت‌های تولید تأکید شد.

مدیر جهاد کشاورزی زارچ خاطرنشان کرد: پیگیری برای رفع موانع، تسهیل روند حمایت‌ها و فراهم‌کردن بستر توسعه این واحدها با همکاری دستگاه‌های متولی، از جمله ادارات کار، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد.