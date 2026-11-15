عادل پورمحبت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالی و افت شدید منابع آب زیرزمینی بر مدیریت مصرف آب در کشاورزی و توسعه کشت گلخانه‌ای تأکید کرد.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۱۹ واحد گلخانه در ۲۸۱ هکتار فعال است و سالانه ۴۲ هزار تن محصول تولید می‌کند؛ شامل ۲۴ هزار تن فلفل دلمه‌ای، ۶۴۰۰ تن بادمجان، ۲۲۵۰ تن خیار، ۵۵۰۰ تن گوجه‌فرنگی، ۳۰۰۰ تن قارچ و ۵۰۰ تن توت‌فرنگی. تولید سالانه گل رز نیز ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار شاخه است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی اردبیل گفت:از ۱۸۲۵ هکتار اراضی پیش‌بینی‌شده در ۹ شهرک و مجتمع گلخانه‌ای استان، ۱۱۰۰ هکتار به سرمایه‌گذاران واگذار شده است؛ ۲۸۰ هکتار به مرحله کشت رسیده و ۱۵۰ هکتار با پیشرفت ۴۰ تا ۷۰ درصد در حال احداث است. این بخش حدود ۲۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم دارد و سالانه حدود ۳۰ هزار تن محصول به روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر صادر می‌شود.