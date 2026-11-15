به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اعلام پلمب دو واحد آلاینده غیرمجاز ناشی از سوزاندن لاستیک‌های فرسوده در فیروزکوه اظهار کرد: این دو کارگاه به‌دلیل ایجاد آلودگی‌های شدید زیست‌محیطی و بی‌توجهی به الزامات قانونی، پس از طی مراحل قانونی پلمب شدند.

وی افزود: این واحدها با سوزاندن لاستیک‌های فرسوده موجب انتشار گسترده ذرات معلق و گازهای آلاینده در محیط می‌شدند و ادامه فعالیتشان می‌توانست سلامت شهروندان و کیفیت هوای منطقه را با تهدید جدی مواجه کند.

فیروزنیا بیان کرد: پس از پایش‌های میدانی کارشناسان محیط زیست و صدور اخطاریه‌های زیست‌محیطی، با توجه به بی‌توجهی متصدیان این واحدها به رفع آلایندگی، دستور قضایی لازم برای پلمب آن‌ها صادر شد و از ادامه فعالیتشان جلوگیری به عمل آمد.

وی با تأکید بر پیامدهای مخرب سوزاندن لاستیک‌های فرسوده خاطرنشان کرد: این اقدام موجب انتشار ترکیبات خطرناک و آلاینده می‌شود که می‌تواند به سلامت انسان، منابع طبیعی و اکوسیستم منطقه آسیب جدی وارد کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت آلاینده و تهدیدکننده محیط زیست، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.