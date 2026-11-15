به گزارش خبرگزاری مهر، سیف‌اله مرادی، درباره پروژه احداث ساختمان جدید بیمارستان طرفه، گفت: بیمارستان طرفه با قدمت بیش از ۸۰ سال، با محدودیت‌هایی مواجه است، برای بهره‌برداری صحیح از این فضا و نوسازی بیمارستان، پس از تلاش‌های بسیار و همکاری نزدیک وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، موفق شدیم در اواخر سال گذشته بر این اساس مجوز کمیسیون ماده ۲۳ را اخذ کنیم.

وی افزود: این مجوز شامل دو بخش استفاده از بیمارستان به عنوان مرکز تخصصی چشم‌پزشکی و مشارکت دولت و بخش خصوصی در تامین اعتبارات ساخت‌وساز است.

مرادی با تاکید بر این که پیگیری‌های دانشگاه و برگزاری جلسات متعدد روند پیشبرد پروژه ساخت و نوسازی بیمارستان جدید طرفه را سرعت بخشیده است، خاطرنشان کرد: حفظ امنیت بیماران، همکاران و ارایه خدمت باکیفیت در فضایی جدید و استاندارد اولویت دانشگاه است.

وی با اشاره به دستور دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای جابه‌جایی بخش‌های بیمارستان طرفه به دلیل مخاطرات و ناایمنی ساختمان، گفت: این موضوع ضرورت تسریع در روند جابه‌جایی را دوچندان کرده است و ما به عنوان یکی از مراجع مهم سلامت جامعه، نباید در محیطی که از ایمنی لازم برخوردار نیست به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

مرادی تاکید کرد: هدف نهایی ایجاد بیمارستانی مدرن و با ظرفیت بالاتر است که بتواند در آینده خدماتی گسترده‌تر و باکیفیت‌تر را به شهروندان ارائه دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: پس از تکمیل پروژه، بیمارستان طرفه به همان شکل و با همان سطح خدمات و احتمالا با توسعه بیشتر به محل خود باز خواهد گشت و خدمت سلامت را با کیفیت‌تر به مردم ارائه خواهد داد.

وی با اشاره به محدودیت‌های فیزیکی بیمارستان طرفه افزود: متراژ محدود ساختمان فعلی امکان ساخت‌وساز در محوطه بیمارستان را نمی‌دهد، از سوی دیگر با توجه به گزارش‌های مربوط به وضعیت ساختمان و ضرورت حفظ ایمنی بیماران و کادر درمان، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تصمیم گرفته‌اند فرآیند جابه‌جایی را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

به گفته مرادی، در حال حاضر خدمات بخش‌های غیر از چشم ‌پزشکی در بیمارستان طرفه به دلیل مسائل ایمنی محدود شده‌اند و تمرکز اصلی بر ارایه خدمت چشم‌پزشکی در این بیمارستان است.

وی افزود: تا زمان تکمیل ساخت بیمارستان جدید، چشم‌پزشکی بیمارستان طرفه به صورت موقت در بیمارستان شهدای تجریش مستقر شود تا وقفه‌ای در ارایه خدمات ایجاد نشود، پیش‌بینی می‌کنیم که فرآیند انتقال و استقرار این خدمات در بیمارستان شهدای تجریش طی هفته‌های آینده تکمیل شود.

مرادی خاطرنشان کرد: از تمامی همکاران و اعضای هیئت علمی می‌خواهیم با صبوری و همکاری، در این مسیر همراه ما باشند.