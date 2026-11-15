عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت نظارت بر روند اجرای پروژه‌های نیروگاهی در استان مازندران، اظهار کرد: نظارت مؤثر بر طرح‌های مهم و زیرساختی نیازمند پیگیری مستمر و حضور میدانی مسئولان است و نمی‌توان صرفاً با جلسات غیرحضوری به نتایج مطلوب دست یافت.

وی با تأکید بر ضرورت بازگشت جلسات حضوری مجلس افزود: مردم و نمایندگان زمانی اثربخشی نظارتی را به‌درستی احساس می‌کنند که موضوعات و مطالبات به‌صورت حضوری و با پیگیری مستقیم دنبال شود؛ مجلس زمانی می‌تواند در انجام وظایف نظارتی خود موفق باشد که جلسات و پیگیری‌ها به شکل حضوری برگزار شود.

این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از نحوه مدیریت اراضی تجاری و گردشگری در سواحل مازندران، به‌ویژه مناطق ساحلی نور و محمودآباد، گفت: واگذاری منابع ملی به اشخاص حقیقی موجب بروز تنش‌های محلی و وارد شدن آسیب به بیت‌المال شده است و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه پاسخگو باشند.

فیاضی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه سوخت تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است ناترازی بنزین را از طریق روش‌های غیرقیمتی مدیریت و اصلاح کند و افزایش قیمت بنزین راهکار درستی برای حل این مسئله نیست.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت سوخت، اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین می‌تواند موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه شود و چنین تصمیمی با شرایط و مطالبات مردم سازگار نیست. به اعتقاد من، دامن زدن به این موضوع نشان‌دهنده شناخت نادرست از وضعیت جامعه است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین با اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد و سابقه مداخلات آمریکا در ایران، ریشه دشمنی واشنگتن با ملت ایران را زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی دانست و گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران صرفاً به دلیل جمهوری اسلامی نیست، بلکه ریشه در روحیه سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی این کشور دارد.

وی افزود: ملت ایران همواره نشان داده است که آمریکا را قدرت مطلق جهان نمی‌داند و با اتکا به خداوند و ظرفیت‌های ملی می‌تواند در برابر زیاده‌خواهی‌های آن ایستادگی کند.

فیاضی تأکید کرد: نباید فشارها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا به عقب‌نشینی ایران منجر شود؛ اتحاد و همبستگی ملی پیش‌شرط پیروزی است و ایستادگی در برابر دشمن باید از موضع قدرت و اقتدار صورت گیرد.

وی با بیان اینکه توافق با آمریکا تنها در شرایط اقتدار و برخورداری از پشتوانه مردمی امکان تحقق دارد، خاطرنشان کرد: هرگونه مذاکره و توافق باید برآمده از موضع قدرت باشد، نه عقب‌نشینی در برابر فشارهای خارجی.

مجلس باید در مقابله با نفوذ و مدیریت تنگه هرمز نقش‌آفرین باشد

نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس با اشاره به مسئولیت‌های مجلس در شرایط کنونی کشور، تصویب طرح‌های مرتبط با مقابله با نفوذ و مدیریت تنگه هرمز را از موضوعات مهم و ضروری دانست و بر ضرورت ایفای نقش مؤثر مجلس در این حوزه‌ها تأکید کرد.

فیاضی در ادامه با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: در حوزه تورم، شرایط به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده و دولت باید درباره وضعیت موجود و راهکارهای مهار گرانی‌ها پاسخگو باشد.

وی همچنین با اشاره به موضوع حجاب گفت: این مسئله به شرایط خاص خود رسیده و به نظر می‌رسد برخی مسئولان دولتی توجه کافی به آن ندارند؛ لازم است مسئولان مربوطه نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود در این حوزه پاسخگو باشند.