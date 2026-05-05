مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی و تعیین رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز، اظهار کرد: با توجه به جنگ تمام‌عیاری که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ما به راه انداختند، جمهوری اسلامی ایران حق دارد از خودش دفاع کند. ما آغازگر جنگ نبودیم، بلکه یک جنگ تمام‌عیار به ما تحمیل شد و حق داریم که از خودمان دفاع کنیم.

وی ادامه داد: در این میان، متأسفانه برخی از کشورهای منطقه نیز علی‌رغم سیاست حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران، به نوعی در مسیر تخاصم و همراهی با دشمن حرکت کردند. برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس حتی با در اختیار قرار دادن پایگاه‌ها و کمک‌های لجستیکی، در حملات علیه مردم ما نقش داشتند، این در حالی است که ما همواره اصل حسن همجواری را رعایت کرده‌ایم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از ابزارهای مهم ما در مدیریت این شرایط، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و جهانی است که در رأس آن، مدیریت تنگه هرمز قرار دارد. این موضوع بخشی از حق دفاع مشروع ماست و همین مسئله موجب شد که بخشی از زیاده‌خواهی‌های دشمن مهار شود.

یوسفی با بیان اینکه تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان از اهمیت راهبردی بسیار بالایی برخوردار است، گفت: در چنین شرایطی، برای تأمین امنیت پایدار کشور و استفاده از دست برتر دفاعی، لازم است مدیریت این تنگه در چارچوب قوانین جدید تنظیم شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: همان‌طور که امام شهید ما تأکید داشتند، هرچه در عرصه بین‌المللی قانون‌گذاری قوی‌تری داشته باشیم، دست دولت برای اقدام بازتر خواهد بود. همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در پیام‌های مختلف، از جمله پیام نوروزی و روز ملی خلیج فارس، بر ضرورت مدیریت مستقل تنگه هرمز تأکید کرده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر، نوع جنگ تغییر کرده و از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی تبدیل شده است؛ جنگی که در آن، تاب‌آوری کشورها تعیین‌کننده پیروزی است. به اذعان بسیاری از تحلیلگران، ایران در جنگ نظامی دست برتر را داشته و در حوزه اقتصادی نیز این موضوع به میزان تاب‌آوری بستگی دارد. در این میان، برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با بزرگ‌نمایی خسارات یا کم‌اهمیت جلوه دادن نقش تنگه هرمز، مسیر افکار عمومی را منحرف کنند. این در حالی است که تسلط بر این تنگه، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ما در مهار دشمن و افزایش هزینه‌های اوست.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «طرح‌ اقدام راهبردی برای مدیریت تنگه هرمز» در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. البته آنچه اهمیت دارد، تشکیل هرچه سریع‌تر صحن علنی مجلس برای تصویب قوانین لازم است تا بتوانیم با تصویب قوانین مؤثر از جمله طرح مذکور، دست مسئولان را برای مدیریت بهتر تنگه هرمز باز کنیم. ان‌شاءالله با این اقدامات، بتوانیم از این ظرفیت مهم ملی در جهت تأمین منافع کشور به بهترین شکل استفاده کنیم.