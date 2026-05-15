فرماندار رودان: تنگه هرمز نماد عزت و اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز شاهراه اقتصادی جهان و یکی از مهمترین گذرگاههای حیاتی انرژی در دنیاست که امنیت و ثبات آن همواره با اقتدار جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است.
وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ نشان دادهاند که حافظ واقعی امنیت منطقه بودهاند و تنگه هرمز حق مسلم مردم ایران است؛ چراکه این آبراه مهم در جغرافیای سیاسی و تاریخی کشورمان جایگاهی انکارناپذیر دارد.
فرماندار رودان با تأکید بر شکست سیاستهای سلطهطلبانه آمریکا در منطقه تصریح کرد: تنگه هرمز امروز به محل تحقیر آمریکا و قدرتهای فرامنطقهای تبدیل شده است؛ چراکه آنان علیرغم حضور گسترده نظامی، نتوانستهاند اراده ملت ایران را تضعیف کنند.
محسنی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان دفاعی، اقتدار دریایی و حمایت مردمی، اجازه هیچگونه تعرض یا زیادهخواهی را در خلیج فارس و تنگه هرمز نخواهد داد.
وی در ادامه عنوان کرد: دشمنان باید بدانند امنیت منطقه تنها در سایه همکاری کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان محقق خواهد شد؛ حضور آمریکا نهتنها امنیتساز نیست، بلکه عامل اصلی تنش و بیثباتی در منطقه است.
فرماندار شهرستان رودان در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره از حقوق مشروع خود دفاع کردهاند و تنگه هرمز، نماد اقتدار، عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران در برابر زیادهخواهی قدرتهای استکباری است.
