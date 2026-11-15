به گزارش خبرگزاری مهر، هنوز هم خاطرات تلخ جنگ‌های اخیر، از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ ۴۰ روزه، در ذهن مردم ما زنده است. روزهایی که بسیاری از برنامه‌های عادی زندگی تغییر کرد و دسترسی به بعضی از امکانات همیشگی دشوار شد. امیدواریم هیچ‌وقت دوباره چنین روزهایی را تجربه نکنیم؛ اما تجربه نشان داده است که آمادگی برای شرایط پیش‌بینی‌نشده و بهترین هوش مصنوعی در زمان جنگ اهمیت زیادی دارد.

این روزها هوش مصنوعی فارسی به یکی از ابزارهای ثابت زندگی بسیاری از ما تبدیل شده است. از پاسخ دادن به سؤالات روزمره و ترجمه متن گرفته تا تحلیل فایل‌های کاری، کمک به درس خواندن و تولید محتوا، می‌توانیم روی کمک یک دستیار هوشمند حساب کنیم.

اما اگر اینترنت بین‌الملل قطع شود چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا همچنان می‌توانیم از ابزارهایی مثل ChatGPT و Gemini استفاده کنیم؟ در چنین شرایطی کدام هوش مصنوعی می‌تواند همراه قابل اتکایی برای کاربران ایرانی باشد؟

یکی از راهکارهایی که می‌توان از قبل به آن فکر کرد، استفاده از سرویس‌های هوش مصنوعی داخلی است. هوش مصنوعی بله یکی از گزینه‌هایی است که با امکانات متنوع و دسترسی از طریق پیام‌رسان بله، می‌تواند بسیاری از نیازهای روزمره کاربران را پوشش دهد.

در ادامه با قابلیت‌های این سرویس و دلایل اهمیت استفاده از یک دستیار هوشمند ایرانی بیشتر آشنا می‌شویم.

چرا در زمان جنگ باید سراغ هوش مصنوعی ایرانی برویم؟

در سال‌های اخیر ابزارهای خارجی متعددی در حوزه هوش مصنوعی معرفی شده‌اند. ChatGPT، Gemini و Claude تنها چند نمونه از سرویس‌هایی هستند که کاربران در سراسر دنیا برای انجام کارهای مختلف از آن‌ها استفاده می‌کنند.

بااین‌حال، بیشتر این پلتفرم‌ها برای پردازش درخواست‌ها به زیرساخت‌های خارج از کشور وابسته‌اند. بنابراین در شرایطی که دسترسی به اینترنت بین‌الملل محدود یا قطع شود، ممکن است نتوانیم به امکانات آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

در چنین موقعیتی، سرویس‌های ایرانی که زیرساخت‌های موردنیازشان در داخل کشور قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

هوش مصنوعی بله یکی از این گزینه‌هاست. با استفاده از این سرویس می‌توانید در محیط پیام‌رسان بله به قابلیت‌های مختلف هوش مصنوعی دسترسی داشته باشید. مزیت مهم آن، قرار گرفتن در بستر یک پیام‌رسان داخلی است؛ بنابراین برای شروع کار نیازی به نصب یک اپلیکیشن جداگانه ندارید.

البته باید توجه داشت که دسترسی به شبکه داخلی به‌تنهایی تضمین‌کننده فعالیت تمام قابلیت‌های یک سرویس نیست و پایداری شبکه و زیرساخت پردازش آن نیز اهمیت دارد.

هوش مصنوعی بله در شرایط بحرانی چه کارهایی انجام می‌دهد؟

یکی از ویژگی‌های مهم یک دستیار هوشمند، تنوع کاربردهای آن است. قرار نیست فقط برای پرسیدن چند سؤال ساده سراغ هوش مصنوعی برویم. گاهی به ترجمه یک متن نیاز داریم، گاهی باید یک فایل طولانی را بررسی کنیم و گاهی هم می‌خواهیم برای انجام کارهای روزمره ایده بگیریم.

هوش مصنوعی بله مجموعه‌ای از قابلیت‌های کاربردی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که می‌توانند در موقعیت‌های مختلف به کمکشان بیایند.

پرسش و پاسخ هوشمند

گاهی برای پیدا کردن پاسخ یک سؤال ساده مجبوریم چندین صفحه اینترنتی را بررسی کنیم. با قابلیت پرسش و پاسخ هوش مصنوعی بله می‌توانید سؤال خود را مطرح کنید و توضیحات موردنیازتان را دریافت کنید. از موضوعات عمومی و آموزشی گرفته تا ایده‌پردازی و مسائل روزمره، می‌توانید از این دستیار کمک بگیرید.

ساخت تصویر با هوش مصنوعی

برای ساخت یک تصویر همیشه به دوربین، نرم‌افزارهای حرفه‌ای یا مهارت طراحی نیاز ندارید. کافی است ایده خود را با جزئیات توضیح دهید تا سایت ساخت عکس با هوش مصنوعی بر اساس درخواست شما تصویر جدیدی تولید کند. این قابلیت برای ساخت تصاویر آموزشی، محتوای بصری و ایده‌های خلاقانه کاربرد دارد.

ویرایش عکس با هوش مصنوعی

اگر تصویری دارید که نیازمند تغییر یا اصلاح است، می‌توانید از قابلیت ویرایش عکس با هوش مصنوعی بله کمک بگیرید. هوش مصنوعی می‌تواند در اعمال تغییرات موردنظر و آماده‌سازی تصاویر به شما کمک کند.

تحلیل فایل با هوش مصنوعی

تصور کنید یک فایل PDF چندده‌صفحه‌ای یا یک فایل اکسل با اطلاعات متعدد در اختیار دارید و فرصت کافی برای بررسی تمام جزئیات آن ندارید. با قابلیت تحلیل فایل می‌توانید سند موردنظر را در اختیار هوش مصنوعی بگذارید و از آن بخواهید محتوای فایل را خلاصه کند، نکات مهم را استخراج کند یا به سؤالات مشخص شما پاسخ دهد.

این امکان برای دانشجویان، کارمندان و افرادی که با اسناد و گزارش‌های مختلف سروکار دارند، بسیار کاربردی است.

تحلیل جواب آزمایش خون

خواندن اصطلاحات تخصصی در برگه آزمایش برای همه آسان نیست. هوش مصنوعی بله می‌تواند در توضیح اولیه شاخص‌های آزمایش و آشنایی با مفاهیم پزشکی به شما کمک کند. البته تفسیر نهایی نتایج و تصمیم‌گیری درمانی باید به پزشک سپرده شود.

مشاوره و ایده‌پردازی

گاهی برای انجام یک کار ساده به چند پیشنهاد تازه نیاز داریم. می‌توانید از هوش مصنوعی بخواهید برای برنامه‌ریزی درسی، مدیریت کارهای روزانه، نوشتن متن یا حل یک مسئله به شما ایده بدهد.

در واقع، به‌جای اینکه برای هر کار سراغ یک ابزار متفاوت بروید، می‌توانید از امکانات مختلف هوش مصنوعی بله در یک محیط استفاده کنید.

چرا هوش مصنوعی بله می‌تواند انتخاب مناسبی برای کاربران ایرانی باشد؟

در انتخاب یک ابزار هوش مصنوعی، فقط تعداد قابلیت‌ها اهمیت ندارد. دسترسی آسان، هزینه استفاده و سازگاری با نیازهای کاربران نیز از معیارهای مهم هستند.

هوش مصنوعی بله از چند جهت می‌تواند برای کاربران ایرانی گزینه مناسبی باشد:

۱. دسترسی از طریق پیام‌رسان بله

برای استفاده از این سرویس نیازی به نصب برنامه جداگانه ندارید. هوش مصنوعی در محیط پیام‌رسان بله قرار گرفته و می‌توانید از همان فضای آشنا به امکانات آن دسترسی داشته باشید.

۲. پشتیبانی از زبان فارسی

برای بسیاری از کاربران، کار کردن با ابزارهای هوش مصنوعی انگلیسی‌زبان چندان راحت نیست. هوش مصنوعی بله امکان تعامل به زبان فارسی را فراهم می‌کند و می‌توانید درخواست‌های خود را به زبان طبیعی مطرح کنید.

۳. نسخه رایگان برای شروع

برای آشنایی با قابلیت‌های هوش مصنوعی بله لازم نیست از همان ابتدا اشتراک تهیه کنید. این سرویس نسخه رایگان دارد و می‌توانید استفاده از آن را با امکانات اولیه شروع کنید.

۴. پرداخت ریالی و هزینه مناسب‌تر

برای استفاده از بسیاری از ابزارهای خارجی باید هزینه اشتراک را به ارزهای خارجی پرداخت کنید. این موضوع با توجه به محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی می‌تواند برای کاربران ایرانی دشوار باشد. در هوش مصنوعی بله امکان تهیه اشتراک با پرداخت ریالی فراهم شده است و کاربران می‌توانند متناسب با نیاز خود از امکانات بیشتر استفاده کنند.

در زمان جنگ چگونه اخبار جعلی را تشخیص دهیم؟

یکی از مشکلات مهم در شرایط بحرانی، انتشار سریع اخبار نادرست، تصاویر قدیمی و ویدئوهای دست‌کاری‌شده است. گاهی یک خبر تأییدنشده در مدت کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و افراد زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی می‌توان از هوش مصنوعی برای بررسی اولیه محتوا کمک گرفت. برای مثال، متن یک خبر را در اختیار هوش مصنوعی بگذارید و از آن بخواهید ادعاهای اصلی را استخراج کند، تناقض‌های احتمالی را مشخص کند و منابع لازم برای بررسی صحت خبر را پیشنهاد دهد.

با هوش مصنوعی بله نیز می‌توانید چنین درخواست‌هایی را مطرح کنید.

برای مثال، از این پرامپت استفاده کنید:

«این خبر را از نظر اعتبار بررسی کن. ابتدا ادعاهای اصلی آن را استخراج کن. سپس مشخص کن برای تأیید هر ادعا به چه منابع مستقلی نیاز داریم. هیچ اطلاعاتی را که نتوانستی تأیید کنی، به‌عنوان واقعیت قطعی معرفی نکن.»

البته فراموش نکنید که هیچ چت‌باتی مرجع قطعی راستی‌آزمایی اخبار نیست. هوش مصنوعی ممکن است اطلاعات نادرست ارائه دهد یا درباره واقعی بودن یک تصویر و ویدئو اشتباه کند. بنابراین برای بررسی اخبار مهم، حتماً چند منبع مستقل و معتبر را در نظر بگیرید.

چطور از هوش مصنوعی بله استفاده کنیم؟

یکی از مزیت‌های هوش مصنوعی بله، سادگی دسترسی به آن است. برای شروع کافی است وارد پیام‌رسان بله شوید و از بخش مربوط به هوش مصنوعی استفاده کنید.

پس از ورود می‌توانید با توجه به نیازتان یکی از قابلیت‌ها را انتخاب کنید؛ سؤال بپرسید، فایل موردنظر را برای تحلیل ارسال کنید، متنی را ترجمه کنید یا از امکانات ساخت و ویرایش تصویر کمک بگیرید.

اگر تا امروز از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده نکرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم کار را با یک درخواست ساده شروع کنید. مثلاً یک متن طولانی را خلاصه کنید یا از دستیار بخواهید برنامه‌ای برای کارهای روزانه شما تنظیم کند.

برای استفاده از امکانات بیشتر نیز می‌توانید اشتراک تهیه کنید. وجود نسخه رایگان باعث می‌شود پیش از خرید اشتراک، با محیط و قابلیت‌های سرویس آشنا شوید.

یک دستیار هوشمند را برای روزهای غیرقابل پیش‌بینی آماده داشته باشید

شاید هیچ‌کدام از ما نخواهیم دوباره روزهای سخت و نگران‌کننده جنگ را تجربه کنیم. بااین‌حال، آماده بودن برای شرایط پیش‌بینی‌نشده تصمیم عاقلانه‌ای است.

هوش مصنوعی قرار نیست جایگزین منابع رسمی، متخصصان یا تصمیم‌گیری انسانی شود؛ اما می‌تواند در انجام بسیاری از کارهای روزمره، تحصیلی و شغلی کمک‌کننده باشد.

هوش مصنوعی بله با قابلیت‌هایی مانند پرسش و پاسخ، تحلیل فایل، ترجمه، ساخت و ویرایش تصویر و مشاوره، یک دستیار هوشمند فارسی‌زبان در اختیار شما قرار می‌دهد. دسترسی از طریق پیام‌رسان بله، نسخه رایگان و امکان پرداخت ریالی نیز شروع استفاده از آن را ساده‌تر می‌کند.

بهتر است آشنایی با چنین ابزارهایی را به روزهای بحرانی موکول نکنیم. همین امروز می‌توانید وارد هوش مصنوعی بله شوید، امکانات آن را امتحان کنید و ببینید چطور می‌تواند بخشی از کارهای روزمره شما را ساده‌تر کند.

برای شروع، به هوش مصنوعی بله سر بزنید و دستیار هوشمند خودتان را امتحان کنید.