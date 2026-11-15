به گزارش خبرگزاری مهر، هادی موسی‌پور اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی پیرامون فعالیت گروهی از متخلفان در زمینه شکار غیرمجاز حیات‌وحش و عرضه و فروش گوشت حاصل از آن در شهرستان‌های اطراف مشهد، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار مأموران حفاظت محیط زیست قرار گرفت و با همکاری دستگاه های امنیتی پس از چند ماه اقدامات اطلاعاتی، ۲ متخلف به همراه یک شکارچی حرفه‌ای هنگام انتقال لاشه یک آهوی ماده و بره اش به مشهد دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد بیان کرد: پس از چند ماه رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت و با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، سرانجام مأموران موفق شدند خودروی ساندرو سفیدرنگ حامل لاشه‌های حیات‌وحش را که با همراهی یکی از شکارچیان حرفه‌ای منطقه در حال انتقال به مشهد بود، در یک عملیات ضربتی و هماهنگ با همکاری فرمانده و عوامل ایستگاه ایست و بازرسی اسماعیل‌آباد متوقف کنند.

وی ادامه داد: در بازرسی دقیق از خودرو، اجزای لاشه یک آهوی ماده و بره‌اش که به شیوه‌ای ماهرانه در قسمت موتور خودرو مخفی شده بود، کشف شد.

موسی پور بیان کرد: همچنین ۲۰ تیر فشنگ گلوله‌زنی کالیبر ۲۷۰، تعداد ۲۰ تیر فشنگ گلوله‌زنی کالیبر ۷×۹۲، یک تیر فشنگ غیرمجاز چهارپاره دست‌ساز، یک دستگاه دوربین دوچشمی مستعمل و سه عدد پوکه شلیک‌شده کالیبر ۲۷۰ از دیگر اقلام مکشوفه در این عملیات بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد با اشاره به توقیف ۲ دستگاه تلفن همراه متهمان به‌منظور بررسی تصاویر و مستندات احتمالی مربوط به شکار غیرمجاز افزود: پس از هماهنگی با ریاست حوزه قضایی بخش رضویه، خودروی حامل گوشت حیات‌وحش به پارکینگ منتقل و متخلفان بازداشت شدند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شکار غیرمجاز ۲ رأس آهو در حوزه شهرستان سرخس صورت گرفته بود، متهمان به همراه تمامی ادوات و مستندات مکشوفه برای رسیدگی قضایی به حوزه قضایی شهرستان سرخس تحویل داده شدند.

موسی پور همچنین از تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و کشف سلاح‌های مورد استفاده در این تخلف خبر داد و گفت: برخورد با عوامل شکار غیرمجاز و شبکه‌های مرتبط با خرید، انتقال و فروش گوشت حیات‌وحش با جدیت ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد از همکاری و همراهی سربازان گمنام امام زمان (عج)، ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرخس و فرمانده و کارکنان ایستگاه ایست و بازرسی اسماعیل‌آباد در اجرای موفق این عملیات قدردانی کرد.