به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، شان دافی وزیر حمل و نقل آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه ای با شبکه ان‌بی‌سی (NBC) در تلاش برای کم رنگ جلوه دادن مشکلات جاری در کشورش ادعا کرد: اختلالات در سفرهای هوایی تا پایان امروز یا فردا برطرف خواهد شد.

وزیر حمل و نقل آمریکا سپس مدعی شد: موردی که مسبب انتقال داده‌ های ایجادکننده مشکل در شبکه فرودگاهی بود را حذف کردیم. در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این اختلال ناشی از خطای نصب بوده یا نقصی در خود روتر وجود داشته است.

اختلال در پروازهای آمریکا و سرگردانی مسافران همچنان ادامه دارد و هزاران پرواز لغو یا با تاخیر مواجه شده اند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا نیز پیشتر برآورد کرده بود که برنامه پروازها تا اواخر امروز یکشنبه به تدریج به وضعیت عادی بازگردد.

بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی پایگاه ردیابی پرواز فلایت اویر تا شب گذشته شرکت های هواپیمایی بیش از ۶۴۰۰ پرواز را در آمریکا لغو و بیش از ۸۰۰۰ پرواز دیگر را با تاخیر مواجه کردند.

روز جمعه نیز حدود ۹۲۰۰ پرواز لغو و ۷۵۰۰ پرواز دیگر با تاخیر روبه رو شد. این اختلال پس از آن ایجاد شد که اداره هوانوردی فدرال به دلیل مشکلات در ارتباطات سامانه کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پروازهای خروجی را صادر کرد. وب سایت فلایت اویر اعلام کرد که بیش از ۸۷۵ پرواز برنامه ریزی شده برای روز یکشنبه نیز از پیش لغو شده است.