به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز از دریافت گزارش‌هایی درباره بروز مشکلات فنی در خدمات شماری از بانک‌های آمریکا خبر داد.

این خبرگزاری با اعلام این خبر افزود: اختلالات فنی در خدمات بانک‌های جی‌پی مورگان، بانک آو آمریکا و چیس رخ داده است.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که شماری از مشتریان بانک‌های آمریکایی از دشواری در ورود به حساب‌های خود از طریق خدمات آنلاین خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، مشتریان بانک های آو آمریکا، جی‌پی مورگان، بانک ایالات متحده و ولز فارگو از جمله افرادی هستند که در دسترسی به حساب‌های بانکی خود مشکل دارند.