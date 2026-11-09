امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسات شورای ملی ثبت و حریم آثار غیرمنقول روزهای دوشنبه هجدهم آبان و سه‌شنبه نوزدهم آبان با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: در جریان این نشست‌های تخصصی، پرونده ثبت ملی ۱۰۰ اثر تاریخی استان اصفهان به همراه پرونده تعیین حریم بیش از ۵۰ بنای تاریخی مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد تا درباره وضعیت ثبتی و الزامات حفاظتی این آثار تصمیم‌گیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به گستردگی جغرافیایی پرونده‌های آماده طرح در این شورا بیان کرد: آثار پیشنهادی برای ثبت ملی، طیف متنوعی از محوطه‌های باستانی، تپه‌های تاریخی، خانه‌های ارزشمند، قلعه‌ها، مساجد، حمام‌ها، آرامستان‌ها، کبوترخانه‌ها، بافت‌های تاریخی، تأسیسات و سازه‌های تاریخی را در شهرستان‌های مختلف استان دربرمی‌گیرد.

کرم‌زاده ادامه داد: در میان پرونده‌های آماده بررسی، تپه تاریخی آریایی‌ها در روستای رحمت‌آباد خوانسار، محوطه تاریخی ارجنک در روستای ارجنک خوانسار، خانه موزه شهر فریدون‌شهر یا خانه تاریخی رفیعی، اشکفت طویله، تپه بدرخانی، گورستان‌های ارامنه هوانس یک و دو، گورستان ارامنه محله وسط با نام مریم مقدس، گورستان ارامنه محله بالا با نام نرسس مقدس، گورستان ارامنه محله برف‌انبار یا سنگباران، گورستان‌های ارامنه روستاهای خلیل‌آباد، خنگ، سروشجان، بیجگرد و میلاگرد در شهرستان فریدون‌شهر قرار دارند.

وی افزود: همچنین تپه تاریخی هوانیروزها، تپه تاریخی قیزلر و تپه تاریخی آبخفته در شهرستان چادگان، حمام تاریخی افوس، محوطه داژگان، تپه علیجان و تپه برآفتاب در افوس، محوطه خندق مهاباد در شهرستان اردستان، تپه تاریخی گنهران، بافت تاریخی روستای عشین در شهرستان نائین، برج جلوخان نوش‌آباد و برج قیاس‌آباد نوش‌آباد در شهرستان آران‌وبیدگل، برج کبوترخانه ورنامخواست در شهرستان لنجان، خانه جلال حسینی در اصفهان، حمام بیسجون در شهرستان لنجان، حمام تاریخی شهرستان گلپایگان و حمام لایبید در شاهین‌شهر از دیگر پرونده‌های مطرح در این شورا هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به تعدد خانه‌های تاریخی در فهرست پرونده‌های پیشنهادی اظهار کرد: خانه ایمانی، خانه تاریخی بشری، خانه تیموری، خانه وطنی، خانه کلاهی، خانه کهنه‌سوار، خانه کلباسی، خانه سلیمانی و خانه سهندی در شهرهای اصفهان و کاشان، خانه بنایی، خانه بنیادی و خانه حدادی در شهرستان نائین، خانه حکیم در شهرستان اردستان، خانه سلامتی در شهرستان کاشان، خانه فاطمی در بادرود شهرستان نطنز، خانه فتاحی در آران‌وبیدگل، خانه محمدی‌زاده در انارک شهرستان نائین، خانه عباسقلی مشهور به طوسی‌خان در چادگان و خانه تاریخی فریدون‌شهر نیز از جمله این پرونده‌ها هستند.

کرم‌زاده تصریح کرد: سد قتلغ‌شاه در شهرستان دهاقان، قلعه باستان در اصفهان، قلعه طهمورث در شهرستان ورزنه، قلعه عیسی‌خانی در شهرستان آران‌وبیدگل، قلعه کهنه مهرجان در شهرستان خوروبیابانک، کبوترخانه کبوتر اجگرد در شهرستان فلاورجان، گلزار شهدای رمضان، گلزار شهدای اقتدار و گلزار شهدای عاشق‌آباد در اصفهان، گلزار شهدای شهرستان سمیرم، گلزار شهدای ونک در شهرستان سمیرم، گلزار شهدای محمدآباد در آران‌وبیدگل و گلزار شهدای نوش‌آباد در همین شهرستان نیز در فهرست پرونده‌های مورد بررسی قرار دارند.

وی با بیان اینکه بخشی از پرونده‌ها به محوطه‌ها، بناهای مذهبی و عناصر ارزشمند بافت‌های تاریخی اختصاص دارد، افزود: محوطه ده‌نو و محوطه خنج در شهرستان خوروبیابانک، مسجد زفره در شهرستان کوهپایه، مسجد روستای مصر در شهرستان خوروبیابانک، مسجد نیسیان، شبستان مسجد نیسیان و قلعه نیسیان در شهرستان اردستان، موزه ارامنه موسیقی در اصفهان، مسجد سیدمحمدیه در شهرستان نائین، مسجد صاحب‌الزمان در شهرضا، یخچال کوهانستان در اصفهان، حمام رباط حسینیه در گلپایگان و کبوترخانه علیجان در همین شهرستان نیز در شمار آثار پیشنهادی قرار دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: از دیگر پرونده‌های آماده بررسی می‌توان به بافت روستای قارنه در دستجرد، کارخانه نوین در شهرضا، حصار دیلمی در اصفهان، کبوترخانه قورتان در شهرستان ورزنه، حسینیه حجتیه در شهرستان آران‌وبیدگل، سنگ‌نگاره‌های گوران در شهرستان لنجان، قلعه گورت در اصفهان، مدرسه سعیدی در کاشان، مکتب‌خانه چادگان، مسجد بصیر در شهرستان کاشان، تونل سبز، مدرسه شریعتی و بانک ملی در شهرستان خوانسار، بقعه شاه‌فیروز در شهرستان برخوار، مسجد صفا در اصفهان، مسجد ورکان در شهرستان کاشان، آسیاب حاج حیدر در شاپورآباد برخوار و حمام تاریخی بانو مهدی در خوراسگان اصفهان اشاره کرد.

کرم‌زاده با اشاره به سهم قابل توجه شهرستان فلاورجان در پرونده‌های آماده بررسی گفت: با توجه به تعداد پرونده‌های ثبتی این شهرستان، بخشی از جلسات شورای ملی ثبت و حریم روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در فلاورجان برگزار می‌شود تا پرونده ۴۰ اثر تاریخی این شهرستان نیز در فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی تأکید کرد: برگزاری این نشست تخصصی در استان اصفهان فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های تاریخی شهرستان‌های مختلف، تکمیل فرآیند حفاظت قانونی از آثار ارزشمند و پیگیری تعیین حریم بناهای تاریخی است؛ موضوعی که می‌تواند در صیانت از اصالت آثار، ضابطه‌مند شدن مداخلات در عرصه و حریم بناها و جلوگیری از تعرض به محدوده‌های تاریخی نقش مؤثری داشته باشد.