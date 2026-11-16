سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار برداشت حبوبات در استان اظهار کرد: کرمانشاه در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با تولید بیش از ۱۱۷ هزار تن نخود، جایگاه خود را به‌عنوان قطب تولید این محصول در کشور تثبیت کرده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده تولید نخود استان به کشت دیم اختصاص دارد، افزود: در این سال زراعی، سطح برداشت نخود دیم به ۱۶۰ هزار و ۲۶ هکتار رسید و از این میزان ۱۱۷ هزار و ۳۴۵ تن محصول برداشت شد. میانگین عملکرد این نوع کشت نیز ۷۳۳ کیلوگرم در هکتار بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تشریح آمار کشت پاییزه نخود دیم گفت: در این شیوه کشت، ۴۳ هزار و ۱۲۱ هکتار برداشت شد که حاصل آن ۴۳ هزار و ۲۸۷ تن محصول با میانگین عملکرد یک‌هزار و چهار کیلوگرم در هکتار بود.

کریمی ادامه داد: در کشت انتظاری نخود نیز ۲۸ هزار و ۲۳۸ هکتار به مرحله برداشت رسید و ۲۶ هزار و ۲۴۲ تن محصول با عملکرد ۹۲۹ کیلوگرم در هکتار تولید شد.

وی بیشترین سطح برداشت نخود دیم را مربوط به کشت بهاره دانست و تصریح کرد: در این بخش ۸۸ هزار و ۶۶۷ هکتار برداشت انجام شد که ۴۷ هزار و ۸۱۶ تن محصول با میانگین عملکرد ۵۳۹ کیلوگرم در هکتار به دست آمد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره تولید نخود آبی نیز عنوان کرد: در کشت بهاره این محصول، ۱۵ هکتار برداشت شد و مجموع تولید به ۲۷ تن با عملکرد یک‌هزار و ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار رسید.

بر اساس آمار اعلام‌شده، مجموع سطح برداشت نخود در استان کرمانشاه طی سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به ۱۶۰ هزار و ۴۱ هکتار رسید که از این میزان، ۱۶۰ هزار و ۲۶ هکتار به کشت دیم و ۱۵ هکتار به کشت آبی اختصاص داشت. مجموع تولید نیز ۱۱۷ هزار و ۳۷۲ تن و میانگین عملکرد کل حدود ۷۳۳ کیلوگرم در هکتار گزارش شده است.

کریمی در پایان با تأکید بر اهمیت نخود در الگوی کشت استان خاطرنشان کرد: گسترش کشت پاییزه و انتظاری، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و رعایت توصیه‌های فنی می‌تواند زمینه افزایش عملکرد و تقویت جایگاه کرمانشاه در تولید نخود کشور را فراهم کند.