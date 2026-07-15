به گزارش خبرگزاری مهر، محمود فتحی با بیان اینکه اجرای طرح کشت حبوبات در زمینهای آیش، ضمن تقویت خاک و بهبود بهرهوری برای کشتهای آتی غلات، گامی مؤثر در راستای جهش اقتصادی کشاورزان منطقه محسوب میشود، اظهار داشت: کشت حبوبات در اراضی آیش با استقبال بسیار خوب بهرهبرداران همراه بوده و به عنوان یک راهکار پایدار، نقش مؤثری در بهبود عملکرد محصول استراتژیک گندم در سال زراعی آینده خواهد داشت.
وی در تشریح جزئیات سطح زیر کشت این محصول افزود: از مجموع ۴ هزار هکتار اراضی اختصاصیافته، ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت نخود، ۵۰۰ هکتار به عدس و ۵۰ هکتار نیز به کشت لوبیا بهصورت آبی اختصاص دارد.
مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ با اشاره به عملکرد مزارع، بیان کرد: پیشبینی میشود بهطور میانگین از هر هکتار حدود ۵۰۰ کیلوگرم نخود برداشت شود که با این روند، مجموع تولید حبوبات در سطح شهرستان از مرز ۲ هزار تن فراتر خواهد رفت.
وی در پایان بر اهمیت تداوم برنامهریزیهای هوشمندانه برای بهرهوری حداکثری از اراضی تأکید کرد و آن را عاملی مهم برای پایداری تولید و بهبود معیشت کشاورزان این شهرستان دانست.
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