منصوری: برداشت مکانیزه نخود پاییزه در اراضی دیم گواور آغاز شد

شاپور منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی اظهار کرد: برداشت نخود دیم پاییزه به صورت کاملاً مکانیزه در سطح دیمزارهای بخش گواور از توابع شهرستان گیلانغرب آغاز شده است.
وی با بیان جزئیات این فرآیند افزود: عملیات برداشت نخود پاییزه به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاههای کمباین مجهز به هد مخصوص برداشت نخود در حال انجام است و این روند با نظارت مستقیم و مستمر کارشناسان برداشت مرکز جهاد کشاورزی گواور صورت میگیرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب در خصوص اهداف استفاده از ماشینآلات در برداشت محصول تصریح کرد: هدف اصلی ما از توسعه برداشت مکانیزه، افزایش بهرهوری، ارتقای چشمگیر عملکرد، صرفهجویی در وقت و زمان و همچنین کاهش قابل توجه هزینههای بالای نیروی انسانی است.
منصوری در ادامه با تشریح مزایای تغییر الگوی کشت و زمان آن بیان کرد: کشت نخود پاییزه نسبت به کشتهای بهاره و روشهای سنتی دارای مزایای قابل توجه و فراوانی است که از جمله آنها میتوان به طول دوره رشد بیشتر گیاه، بازدهی بسیار بالاتر در مصرف آب حاصل از نزولات آسمانی و مقاومت بالا نسبت به انواع آفات و امراض قارچی اشاره کرد.
وی مهمترین مزیت این نوع کشت را امکان برداشت ماشینی دانست و گفت: امکان برداشت به صورت مکانیزه و با استفاده از کمباین از دیگر ویژگیهای بارز کشت پاییزه است. از نظر میزان تولید نیز تفاوت فاحشی وجود دارد؛ به گونهای که عملکرد ارقام پاییزه بین یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار برآورد میشود، در حالی که این مقدار در ارقام کشت بهاره تنها بین ۳۵۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم در هکتار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی ارقام سازگار کشت شده در این منطقه اشاره کرد و افزود: با بررسیهای انجام شده، از جمله بهترین ارقام نخود پاییزه که در این مزارع کشت شده است میتوان به ارقام پربازده «عادل»، «منصور»، «هاشم» و «گوکسو» اشاره کرد.
منصوری در پایان این گفتگو با تأکید بر جایگاه ویژه منطقه در تولید حبوبات دیم خاطرنشان کرد: بخش گواور با دارا بودن بیش از پنج هزار هکتار سطح زیر کشت نخود دیم، به عنوان یکی از مهمترین قطبهای تولید نخود در سطح استان کرمانشاه شناخته میشود که از این مقدار اراضی زیر کشت، بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ هکتار آن به صورت پاییزه کشت میگردد و اکنون در مرحله برداشت قرار دارد.
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