به گزارش خبرگزاری مهر، علی سرخوش با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق امنیت غذایی و اصلاح الگوی کشت اظهار کرد: امسال ۵ هزار هکتار از اراضی دیم شهرستان اسدآباد به زیر کشت محصول راهبردی نخود رفته است که پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند برداشت ۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول با کیفیت روانه بازار مصرف شود.

وی اسدآباد را یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی استان همدان دانست و افزود: با هدف مدیریت بهینه منابع آبی و توسعه محصولات تناوبی، رویکرد ویژه‌ای به کشت نخود دیم اتخاذ شده است چراکه این محصول به دلیل نیاز آبی اندک و نقش کلیدی در افزایش حاصلخیزی خاک جایگاه ممتازی در چرخه تناوب زراعی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه عملیات برداشت این محصول به صورت رسمی آغاز شده است، تصریح کرد: براساس برآوردهای کارشناسی میانگین عملکرد در مزارع نخود دیم این شهرستان بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم در هر هکتار برآورد می‌شود که در نهایت منجر به تولید و استحصال ۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول خواهد شد.

سرخوش در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زیرساخت‌های آبی استان اشاره کرد و گفت: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری تنها راه برون‌رفت از چالش‌های کم‌آبی و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است و در همین راستا تاکنون ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اسدآباد به سیستم‌های آبیاری نوین تجهیز شده‌اند که این اقدام علاوه بر کاهش مصرف آب، بازدهی تولید را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

وی با تاکید بر تداوم حمایت‌های دولتی از مدرن‌سازی کشاورزی خاطرنشان کرد: از تمامی بهره‌برداران و کشاورزانی که تاکنون نسبت به تجهیز اراضی خود به روش‌های نوین آبیاری اقدام نکرده‌اند دعوت می‌شود با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، از تسهیلات ویژه و یارانه‌های بلاعوض دولتی در این زمینه بهره‌مند شوند تا گامی موثر در جهت پایداری تولید و حفظ منابع ملی برداشته شود.