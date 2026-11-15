به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت محله‌محور و پاسخگویی به مطالبات مردمی برای برخورد با هنجارشکنان، طرح‌هایی با هدف ایجاد فضای امن برای شهروندان در سطح شهرستان دورود اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۱۱ دستگاه موتورسیکلت و ۱۸ دستگاه خودرو به دلیل تخلفاتی از جمله نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، ایجاد آلودگی صوتی، انجام حرکات نمایشی و نداشتن مدارک قانونی، توسط تیم‌های گشت توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی دورود در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از شهروندان خواست با پایبندی به این مقررات، از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری کنند.