به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا مهدوی، با تشریح معیارهای تشخیص دیابت اظهار داشت: قند خون ناشتا در محدوده طبیعی کمتر از ۱۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر است. اگر این میزان در دو نوبت آزمایش به ۱۲۶ یا بالاتر برسد، فرد مبتلا به دیابت محسوب می‌شود.

وی افزود: در آزمایش تحمل گلوکز خوراکی نیز اگر قند خون دو ساعت پس از مصرف ۷۵ گرم گلوکز به ۲۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر یا بیشتر برسد، تشخیص دیابت مطرح می‌شود. همچنین قند خون ناشتا بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ و قند دو ساعته بین ۱۴۰ تا ۱۹۹، نشان‌دهنده پیش‌دیابت است.

مهدوی با هشدار نسبت به کم‌اهمیت شمردن پیش‌دیابت تصریح کرد: بخشی از افراد دارای اختلال قند خون در سال‌های آینده به دیابت مبتلا می‌شوند. افزون بر این، حتی پیش‌دیابت نیز می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را افزایش دهد؛ بنابراین نباید تا زمان بروز علائم یا عوارض بیماری برای بررسی قند خون صبر کرد.

اصلاح سبک زندگی؛ فرصتی برای جلوگیری از پیشرفت دیابت

معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به تأثیر کاهش وزن و فعالیت بدنی در کنترل دیابت گفت: مطالعات نشان داده است کاهش ۳ تا ۷ درصدی وزن، همراه با تغذیه مناسب و فعالیت بدنی منظم، می‌تواند در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ در مراحل اولیه به بهبود قابل‌توجه قند خون و حتی فروکش بیماری منجر شود.

وی با اشاره به تأکید فدراسیون بین‌المللی دیابت بر اقدام زودهنگام افزود: هدف آن است که افراد پیش از بروز عوارضی مانند سکته قلبی و مغزی، آسیب‌های کلیوی و مشکلات چشمی، از وضعیت سلامت خود آگاه شوند.

مهدوی ادامه داد: بیش از ۲۰ سال است که در نظام شبکه بهداشت کشور، افراد بالای ۳۰ سال می‌توانند با مراجعه به خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت، به‌صورت رایگان از نظر عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی، از جمله دیابت، چربی خون و فشار خون غربالگری شوند. افراد دارای نتایج غیرطبیعی نیز برای بررسی بیشتر به پزشک ارجاع داده می‌شوند.

دیابت بیماری چندعضوی است؛ درمان به مشارکت فعال بیمار نیاز دارد

وی با بیان اینکه کنترل دیابت صرفاً به مصرف دارو محدود نمی‌شود، اظهار کرد: این بیماری می‌تواند عروق و اعصاب بخش‌های مختلف بدن را درگیر کند و به همین دلیل، مراقبت از بیماران نیازمند همکاری تیمی متشکل از پزشک، پرستار آموزش‌دهنده، کارشناس تغذیه و سایر متخصصان است.

مهدوی افزود: خود فرد مبتلا مهم‌ترین عضو این تیم درمانی است. آگاهی از نحوه مصرف دارو، اصول تغذیه، فعالیت بدنی، پایش قند خون و شناخت علائم افت قند، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت درمان دارد.

وی، بررسی دوره‌ای چشم، ارزیابی عملکرد کلیه، وضعیت قلب و عروق و معاینه اعصاب و پاها را از مراقبت‌های ضروری بیماران دیابتی دانست و درباره پای دیابتی توضیح داد: کاهش حس پاها و اختلال خون‌رسانی ممکن است باعث شود فرد متوجه زخم‌ها و آسیب‌های این ناحیه نشود. در صورت بی‌توجهی، این مشکلات می‌توانند به عوارض جدی منجر شوند؛ از این رو معاینه منظم پاها اهمیت زیادی دارد.

تغذیه متعادل و فعالیت بدنی؛ دو رکن اصلی کنترل قند خون

معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه افراد مبتلا به دیابت از مصرف هیچ گروه غذایی به‌طور مطلق محروم نیستند، گفت: میزان کالری دریافتی و ترکیب مواد غذایی باید متناسب با وزن، شرایط جسمی و میزان فعالیت هر فرد تنظیم شود.

وی، مصرف متنوع سبزی و میوه، کاهش روغن و چربی، محدود کردن گوشت قرمز، استفاده از منابع پروتئینی کم‌چرب مانند ماهی و مرغ و کاهش مصرف نمک را از اصول تغذیه سالم برشمرد.

مهدوی درباره فعالیت بدنی نیز اظهار کرد: توصیه می‌شود بزرگسالان دست‌کم ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت هوازی منظم داشته باشند و در صورت امکان این میزان را به ۳۰۰ دقیقه افزایش دهند. انجام فعالیت‌های قدرتی نیز در برنامه هفتگی توصیه می‌شود.

وی تأکید کرد: حتی اگر فرد نتواند به میزان توصیه‌شده فعالیت کند، تحرک متناسب با توان جسمی او بهتر از بی‌تحرکی است. فعالیت بدنی منظم علاوه بر کمک به کنترل قند خون و بهبود حساسیت بدن به انسولین، در ارتقای سلامت قلبی و عروقی و وضعیت روانی نیز مؤثر است.

هزینه‌های درمان و عوامل محیطی؛ چالش‌های کنترل دیابت

مهدوی با اشاره به نقش عوامل محیطی و اجتماعی در بیماری‌های غیرواگیر گفت: آلودگی هوا، خواب نامنظم، استرس‌های روزمره و فشارهای اقتصادی و اجتماعی می‌توانند بر سلامت متابولیک افراد تأثیر بگذارند.

وی افزود: مشکلات اقتصادی گاهی موجب می‌شود بیماران برای کاهش هزینه‌ها، مصرف داروهای خود را کم کنند یا درمان را به‌درستی دنبال نکنند؛ در حالی که قطع یا کاهش خودسرانه دارو می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت آنان داشته باشد.

معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت در پایان، تشخیص زودهنگام، غربالگری، آموزش مستمر و مشارکت فعال بیماران در روند درمان را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از عوارض دیابت دانست و بر ضرورت توجه به این موضوع به مناسبت هفته ملی دیابت تأکید کرد.