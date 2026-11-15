به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در حوزه آموزش کارکنان دولت اظهار کرد: این سازمان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ موفق شد در میان ۳۱ استان کشور رتبه نخست مدیریت آموزش کارکنان دولت را کسب کند.

وی افزود: در سال گذشته ۸۶۷ دوره آموزشی با مشارکت ۲۶ هزار و ۹۶۵ نفر از کارکنان دولت در مازندران برگزار شد که مجموع این برنامه‌ها ۳۰۳ هزار و ۵۸۵ نفرساعت آموزش را شامل می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، برنامه‌ریزی هدفمند، نظارت مستمر بر اجرای دوره‌ها، تعامل با رابطان آموزشی دستگاه‌های اجرایی و تلاش کارشناسان حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی را از عوامل مؤثر در دستیابی به این جایگاه عنوان کرد.

کریم‌پور با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در ارتقای بهره‌وری نظام اداری تصریح کرد: آموزش و توانمندسازی کارکنان باید متناسب با نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی و با رویکرد مهارت‌محوری دنبال شود تا زمینه بهبود کیفیت خدمات عمومی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت خود در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ استان مازندران گفت: روند اجرای این طرح در استان با مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی به بیش از ۸۵ درصد رسیده است.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت حاصل‌شده و همراهی مجموعه‌های اجرایی و شهروندان، پیش‌بینی می‌شود عملیات سرشماری طی روزهای آینده به پایان برسد.

وی در پایان بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در تکمیل این طرح تأکید کرد.