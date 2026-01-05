انتظام سهمگین در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان چرام خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت ۲۰ نفر از عوامل اجرایی استان در حال انجام است.
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای اجرای سرشماری عمومی کشور در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: سرشماری پیشرو نهمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور و نخستین تجربه اجرای آن به روش ثبتیمبنا است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شهرستان چرام بهعنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است، افزود: مرحله آزمایشی از ۱۴ دیماه آغاز شده و تا سوم بهمنماه ادامه دارد و هدف آن، ارزیابی میدانی، افزایش دقت آمار و بهینهسازی فرآیندهای اجرایی است.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری شهروندان، از مردم شهرستان چرام خواست اطلاعات مورد نیاز را با دقت و صداقت در اختیار مأموران سرشماری قرار دهند.
سهمگین تصریح کرد: اطلاعات خانوارها در قالب ۵۰ قلم داده آماری و از طریق تبلتهای ویژه جمعآوری و نتایج حاصل، نقش مهمی در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای کلان استان و کشور خواهد داشت.
وی ادامه داد: در صورت نبود ساکنان در منزل، کارت شناسایی ویژه سرشماری بر درب منازل نصب میشود و افراد میتوانند از طریق شمارههای درجشده با مأموران تماس گرفته و اطلاعات خود را تکمیل کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اضافه کرد: سرشماری اصلی نفوس و مسکن به روش ثبتیمبنا در سال ۱۴۰۵ بهصورت سراسری در کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا خواهد شد.
نظر شما