به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای فاز آزمایشی سرشماری ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد شهرستان میاندرود به‌عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده و هدف از اجرای این مرحله، ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و عوامل اجرایی در سطح شهرستان است.

وی افزود: در همین راستا جلسه‌ای با محوریت هماهنگی، همدلی و تبیین ابعاد اجرایی طرح با حضور مدیران و مسئولان مرتبط برگزار شد و توضیحات و توجیهات لازم در خصوص نحوه اجرای سرشماری در سطح شهرستان میاندرود و تعدادی از دهیاری‌های منتخب به دهیاران، مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی ارائه شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران با تأکید بر همراهی مدیریت شهرستان بیان کرد اجرای این طرح با همراهی کامل فرماندار شهرستان میاندورود، معاونان ایشان و مجموعه مدیران شهرستان در حال انجام است و تمامی ارکان اداری شهرستان برای اجرای صحیح آن بسیج شده‌اند.

کریم‌پور ملکشاه با بیان اینکه اجرای سرشماری از ۱۴ دی‌ماه آغاز شده و تا ۳ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در این بازه ۲۰ روزه بخشی از اطلاعات مورد نیاز به‌صورت ثبتی‌مبنا و از طریق داده‌ها و اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری می‌شود و بخش دیگری نیز از طریق مراجعه حضوری انجام خواهد گرفت.

وی نقش مجموعه مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی شهرستان و به‌ویژه فرماندار و معاونین شهرستان را در موفقیت این طرح تعیین‌کننده دانست و افزود: اجرای کامل و نهایی سرشماری نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا، زمینه‌ساز دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌روز برای برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، خدماتی، زیربنایی، اشتغال و مسکن خواهد بود.