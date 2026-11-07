به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه ظهر شنبه در نشست هماهنگی سرشماری با اشاره به روند اجرای این طرح در شهرستان‌های مازندران اظهار کرد: عملیات سرشماری با تلاش عوامل اجرایی و مأموران و همراهی مدیران و مسئولان شهرستانی در حال انجام است و همکاری دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری در پیشبرد این مأموریت ملی دارد.

وی با بیان اینکه اجرای موفق سرشماری نیازمند مشارکت همه بخش‌های مدیریتی است، افزود: فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بخشداران، دهیاران و شهرداران در کنار مأموران سرشماری نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح دارند و هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها می‌تواند روند اجرا را تسهیل کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، اطلاعات جمعیتی دقیق و به‌روز را یکی از ارکان اصلی برنامه‌ریزی توسعه‌ای دانست و تصریح کرد: داده‌های حاصل از سرشماری، مبنای شناسایی نیازهای مناطق، توزیع عادلانه منابع، تعیین اولویت‌های توسعه و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای آینده استان خواهد بود.

کریم‌پور ملکشاه همچنین بر ضرورت حمایت مستمر مدیران شهرستانی از عوامل اجرایی تأکید کرد و گفت: فرمانداران و مسئولان شهرستان‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های اداری، اجتماعی و رسانه‌ای، زمینه افزایش مشارکت مردم را فراهم کرده و در برطرف کردن موانع احتمالی اجرای سرشماری همکاری لازم را داشته باشند.

وی ضمن قدردانی از تلاش مأموران سرشماری، اعضای ستادهای اجرایی شهرستان‌ها و کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی استان، خاطرنشان کرد: موفقیت در این مأموریت ملی مستلزم کار جمعی، مسئولیت‌پذیری و همراهی همه دستگاه‌هاست.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ در مازندران در پایان از مردم استان خواست با اعتماد و همکاری با عوامل سرشماری، در ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی مشارکت کنند تا زمینه ترسیم تصویری واقعی از جمعیت و ظرفیت‌های مازندران و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار استان فراهم شود.