به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران شامگاه یکشنبه پس از برتری مقابل سپاهان در دیدار تدارکاتی در ورزشگاه نقش‌جهان اظهار کرد: از میزبانی خوب سپاهانی‌ها تشکر می‌کنم، امکانات خوبی در اختیار ما گذاشتند؛ فدراسیون هم شرایط خوبی از جمله پرواز چارتر فراهم کرد.

وی افزود: بازی خوبی برای دو تیم بود، برای سپاهان که باید در شرایط بازی قرار بگیرد بازی به موقعی بود؛ تیم امید تازه جمع شده است و تغییرات زیادی نسبت به بازی‌های آسیایی ناگویا داشته است، چنین مسابقاتی خیلی به ما کمک می‌کند.

گل‌محمدی تصریح کرد: بازی جانداری بود، هر دو تیم نمایش خوبی داشتند؛ سعی می‌کنیم از بازیکنان بیشتری دعوت کنیم تا در فضای تیم ملی قرار بگیرند و بتوانند توانایی‌های خود را نشان دهند، می‌خواهیم هر بازیکنی که در سطح تیم ملی است در اردوهای ما دیده شود.

سرمربی تیم ملی امید گفت: از همکاری باشگاه‌هایی که بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی قرار دادند تشکر می‌کنم؛ دوست دارم که تعامل خوبی بین تیم ملی امید و باشگاه‌ها شکل بگیرد و اتفاقات به سود هر دو طرف باشد.

وی در خصوص دعوت از بهرام گودرزی و خط زدن او گفت: با توجه به لیستی که در اختیار داشتیم، سن او به رده سنی امید می‌خورد، اما بعد متوجه شدیم که یک اشتباه تایپی رخ داده است، چیز مهمی نبود اما نباید چنین اتفاقاتی در تیم ملی رخ دهد و شرایط حضور بازیکنان باید به خوبی بررسی شود، امیداورم تجربه خوبی برای همه ما باشد.

گل‌محمدی در پایان با سوال یکی از خبرنگاران در مورد تیم ملی بزرگسالان و امیر قلعه‌نویی و احتمال جایگزنی با او مواجه شد که با انتقاد از این سوال میکسدزون را ترک کرد.