به گزارش خبرنگار مهر، انتشار یک کلیپ از مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) در یکی از مراکز نگهداری معلولان قم، به معجزه‌ای شیرین برای خانواده عادل طاهری تبدیل شد و پس از ۱۸ سال دوری و بی‌خبری، این جوان اهل روستای افراچال ساری شناسایی شد و به آغوش خانواده بازگشت.

عادل طاهری، جوان اهل روستای افراچال شهرستان ساری، ۲۳ آبان سال ۱۳۸۷ از خانه خارج شد و دیگر به خانواده‌اش بازنگشت؛ اتفاقی که سال‌ها چشم‌انتظاری و جست‌وجوی بی‌وقفه پدر، مادر، بستگان و دوستانش را به دنبال داشت.

در طول این سال‌ها خانواده عادل برای یافتن او، شهرهای مختلف مازندران و حتی بسیاری از شهرهای کشور را جست‌وجو کردند، اما هیچ نشانی از او به دست نیامد.

عادل که با کم‌توانی ذهنی و اختلال در گفتار مواجه بود، امکان معرفی خود و بیان مشخصاتش را نداشت و همین مسئله شناسایی و یافتن خانواده‌اش را دشوار کرده بود.

سرانجام روز جمعه ۲۲ آبان امسال، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، انتشار کلیپی از مراسم عزاداری در آسایشگاه انوار آفتاب، مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت در قم، مسیر ۱۸ ساله جست‌وجوی خانواده را به پایان رساند.

خانواده طاهری با مشاهده این کلیپ و شناسایی عادل، پس از سال‌ها چشم‌انتظاری راهی قم شدند و روز شنبه ۲۳ آبان با حضور در آسایشگاه انوار آفتاب، بار دیگر فرزند گمشده خود را در آغوش گرفتند.

این دیدار پس از ۱۸ سال دوری، صحنه‌ای سرشار از اشک شوق و احساس بود؛ دیداری که امید و شادی را به خانه خانواده طاهری بازگرداند.

عادل در تمام این سال‌ها در شهر قم زندگی می‌کرد و در آسایشگاه انوار آفتاب نگهداری می‌شد؛ مرکزی که در این مدت میزبان او بود و از وی مراقبت می‌کرد.

امروز یکشنبه ۲۴ آبان نیز عادل پس از ۱۸ سال دوری، به زادگاه خود در روستای افراچال شهرستان ساری بازگشت و با استقبال گرم خانواده و مردم نوع‌دوست منطقه روبه‌رو شد تا پرونده سال‌ها چشم‌انتظاری این خانواده با دیداری دوباره بسته شود.