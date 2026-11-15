به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میزان، حجت‌الاسلام‌ زرندی اظهار کرد: در پی وقوع این حادثه تلخ، اقدامات گسترده‌ای با هدف شناسایی عامل یا عاملان جنایت و کشف ابعاد مختلف پرونده آغاز شد. در این راستا، نیروی انتظامی با همکاری و هماهنگی دادستانی شهرستان گلبهار، اقدامات تخصصی و عملیاتی لازم را انجام داد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: با پیگیری‌های مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و انتظامی، متهم این پرونده شناسایی و به جرم خود اعتراف کرد. پس از شناسایی متهم، پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و بازپرس پرونده با انجام تحقیقات جامع و همه‌جانبه، بررسی مستندات و ادله موجود و انجام اقدامات قانونی مورد نیاز، فرایند تحقیقات مقدماتی را با سرعت و دقت دنبال کرد.

وی گفت: تلاش‌های صورت‌گرفته در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب شد تا در کم‌تر از ۱۰ روز از زمان آغاز رسیدگی قضایی، پرونده پس از تکمیل تحقیقات، منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن صدور کیفرخواست شود و برای ادامه فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال شود.