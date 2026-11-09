به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای مرکز استان خراسان رضوی، در پی وقوع قتل مسلحانه دو نفر از عوامل یگان امنیت گردان نواب پایگاه شهید برونسی، شهیدان سید سجاد علوی و مهدی هنرمند، در شامگاه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در بلوار شهید فکوری مشهد، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بلافاصله در محل وقوع جنایت حاضر و دستورات قضایی لازم را برای بررسی صحنه جرم، جمع‌آوری ادله و شناسایی عاملان صادر کرد.

در پی تحقیقات گسترده قضایی و اقدامات فنی و اطلاعاتی با همکاری پلیس آگاهی و مراجع اطلاعاتی، دو متهم اصلی پرونده در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ در تهران شناسایی و بازداشت شدند.

در جریان تحقیقات مقدماتی، متهمان علاوه بر اقرار به ارتکاب قتل دو شهید بسیجی، به ارتکاب قتل مرحومه فاطمه مرتضایی در روستای گازار از توابع شهرستان بیرجند با انگیزه سرقت طلاجات و اموال وی نیز اقرار کردند.

بررسی مستندات فنی، اطلاعاتی، اظهارات شهود و اقاریر متهمان نشان داد که جنایت مشهد با انگیزه شخصی و در راستای اجرای نقشه وصول مطالبات ادعایی یکی از متهمان صورت گرفته و بر اساس نتایج تحقیقات، شواهدی دال بر تروریستی یا امنیتی بودن این اقدام و ارتباط آن با گروه‌ها یا دولت‌های متخاصم به دست نیامده است.

سرانجام پس از انجام تحقیقات جامع و بررسی مستندات و گزارش‌های واصله، در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ قرار جلب به دادرسی صادر و پس از تأیید مقام اظهارنظر، کیفرخواست متهمان صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شد.

این پرونده با پیگیری مستمر دستگاه قضایی و همکاری مؤثر مجموعه‌های انتظامی و اطلاعاتی، پس از شناسایی ابعاد مختلف دو جنایت و تعیین نقش متهمان، وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده است.