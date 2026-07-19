صدور کیفر خواست قتل کودک ۱۱ ساله مشهدی در مدت یک ماه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، حسن همتی فر اظهار کرد: پرونده قتل کودک ۱۱ساله مشهدی که از نخستین ساعات پس از اعلام مفقودی با حساسیت ویژه در دستور کار قضایی و پلیس آگاهی قرار گرفته بود، پس ازانجام تحقیقات جامع و تخصّصی و همه جانبه، درمدت یک ماه با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: برپایه همین گزارش در پی اعلام مفقودی کودک ۱۱ساله از سوی خانواده و طرح شکایت اولیای دم، پرونده بلافاصله در شعبه ۲۵۵بازپرسی ویژه قتل عمد دادسرای تخصّصی ناحیه دو تشکیل گردید.

وی افزود: در ساعت ۳:۴۵ بامداد روز یکشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵ درپی تماس تلفنی رئیس دائره قتل پلیس آگاهی خراسان رضوی، با بازپرس ویژه قتل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و دستورات فوری قضایی برای حفظ صحنه جرم، انجام تحقیقات میدانی، شناسایی متهم، جمع آوری ادله وبررسی همه ابعاد پرونده صادر شد.

همتی فر بیان کرد: با هدایت مستقیم بازپرس پرونده و همکاری مستمرپلیس آگاهی، اداره تشخیص هویت، پزشکی قانونی و سایر ضابطان قضایی، تحقیقات باسرعت، دقت و رعایت کامل تشریفات قانونی ادامه یافت. بررسی دقیق صحنه جرم، بازسازی صحنه، اخذ اظهارات، انجام آزمایش های تخصّصی پزشکی قانونی، ارزیابی وضعیت روان پزشکی متهم، بررسی سوابق درمانی، جمع آوری مستندات فنی وتکمیل سایر اقدامات تحقیقی، ازجمله مهم ترین مراحل رسیدگی به این پرونده بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی اظهار کرد: در جریان تحقیقات، موضوع وضعیت روانی متهم نیز با حساسیت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، علاوه بر مطالعه سوابق درمانی، ارزیابی های تخصّصی پزشکی قانونی، مصاحبه های روان پزشکی و بررسی شخصیت متهم انجام گرفت و در نهایت، مطابق نظریه پزشکی قانونی، مسئولیت کیفری وی برای اعمال انتسابی احراز شد.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی واحراز وجود دلایل کافی، در تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۵ منجر به صدور قرار جلب به دادرسی گردید و پس از تائید نهائی درتاریخ هشتم تیرماه ۱۴۰۵ کیفر خواست صادر و پرونده به جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارسال گردید.

همتی فر اظهار کرد: مطابق کیفرخواست صادره، متهم با اتهاماتی از جمله قتل عمد، ایراد جراحات عمدی، آدم ربایی با اوصاف قانونی وسرقت مقرون به آزار تحت تعقیب قرار گرفته است. رسیدگی ماهوی به این اتهامات و اتخاذ تصمیم نهایی، مطابق قانون وپس از برگزاری جلسات دادگاه، در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: این پرونده از جمله پرونده هایی است که با هماهنگی کامل میان دادسرا، پلیس آگاهی، پزشکی قانونی وسایر مراجع تخصّصی در کوتاه ترین زمان ممکن به مرحله صدور کیفر خواست رسیده؛ موضوعی که بیانگر اهتمام دستگاه قضایی به رسیدگی دقیق، سریع وقانون مندبه جرائم خشن علیه اشخاص، به ویژه کودکان است.