به گزارش خبرنگار مهر، سمینار آموزشی و ترویجی با موضوع «شناخت مخاطرات آلودگی پلاستیکی و میکروپلاستیک‌ها برای اکوسیستم‌های دریایی و سلامت انسان» با حضور جمعی از دانش‌آموزان و مربیان مدارس استان بوشهر در کتابخانه مرکز ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر برگزار شد.

ندا فاضلی از اداره کل شیلات استان بوشهر، عصر یکشنبه در برنامه ، به تبیین پیامدهای مخرب پسماندهای پلاستیکی در محیط‌های دریایی پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خود با نگاهی علمی، به چالش خطرناک «میکروپلاستیک‌ها» پرداخت و توضیح داد که چگونه این ذرات ریز از طریق زنجیره غذایی دریا، نه تنها اکوسیستم‌های دریایی را تهدیدمی‌کنند، بلکه سلامت انسان را نیز به مخاطره می‌اندازند.

فاضلی ضمن تأکید بر نقش حیاتی دانش‌آموزان در مقابله با این بحران، از آن‌ها خواست تا با مدیریت صحیح پسماندها و کاهش استفاده از پلاستیک‌ها، به عنوان محافظان دریا عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد که آلودگی پلاستیکی، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای تنوع زیستی دریایی و در نهایت، سلامت جامعه است.

این رویداد در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌مابین اداره‌کل شیلات استان بوشهر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با هدف ارتقای سطح آگاهی زیست‌محیطی نسل آینده برگزار شد.

برگزاری چنین برنامه‌های تخصصی، گامی مؤثر در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و افزایش سواد زیست‌محیطی در میان دانش‌آموزان استان بوشهر به شمار می‌رود.