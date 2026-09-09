به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر چهارشنبه در بازدید از مرکز اقیانوس‌شناسی خلیج فارس، با رئیس این مرکز و دیگر اعضای هیئت علمی دیدار و در نشستی مشترک درباره ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و زمینه‌های همکاری میان دو مجموعه گفت‌وگو کرد.

مدیرکل شیلات بوشهر با تأکید بر اینکه دریا یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های استان بوشهر است، اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های دریایی باید بر پایه علم، دانش، فناوری و شناخت دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های محیط دریایی دنبال شود و در این مسیر ارتباط میان مجموعه‌های اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: اقتصاد دریامحور که مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بوده ، یک فرصت راهبردی برای کشور و به‌ویژه استان‌های ساحلی است و شیلات می‌تواند یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در تحقق این رویکرد باشد.

وی گفت: در استان بوشهر ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه آبزی پروری و صید و صیادی، تولید و فرآوری محصولات دریایی، صنایع وابسته و فعالیت‌های دانش‌بنیان وجود دارد که باید با استفاده از دانش روز و سرمایه‌گذاری هدفمند، ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: حرکت به سمت اقتصاد دریامحور تنها به افزایش تولید محدود نمی‌شود، بلکه باید به ایجاد اشتغال پایدار، رونق جوامع ساحلی، توسعه زنجیره ارزش محصولات دریایی، افزایش بهره‌وری و استفاده مسئولانه از ظرفیت‌های خلیج فارس منجر شود.

امینی با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی گفت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی در دریا زمانی پایدار خواهد بود که همزمان با توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و سلامت اکوسیستم دریایی نیز مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نیازمند بهره‌گیری از دانش و تجربه مراکز تخصصی و پژوهشی است.

وی تصریح کرد: شیلات استان بوشهر آمادگی دارد در چارچوب ظرفیت‌های موجود، تعامل خود را با مراکز علمی و پژوهشی تقویت کند و از نتایج مطالعات تخصصی برای حل مسائل، ارتقای بهره‌وری و ترسیم مسیر آینده فعالیت‌های شیلاتی استان استفاده کند.

در این نشست، مجتبی پولادی رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی شیلات استان بوشهر نیز حضور داشت، ظرفیت‌های علمی و تخصصی مرکز اقیانوس‌شناسی خلیج فارس در زمینه مطالعات دریایی، وضعیت اکوسیستم خلیج فارس، تغییرات محیطی و اثرات آن بر فعالیت‌های دریایی و شیلاتی و همچنین ضرورت استفاده از نتایج مطالعات علمی در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با حوزه شیلات مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، رئیس مرکز اقیانوس‌شناسی خلیج فارس و اعضای هیئت علمی این مرکز نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره موضوعات علمی و پژوهشی مرتبط با دریا و فعالیت‌های شیلاتی مطرح کردند.