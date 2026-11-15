به گزارش خبرنگار مهر، سی‌ودومین یادواره سردار سرلشکر پاسدار شهید مهدی زین‌الدین و ۶۲۵۰ شهید والامقام استان قم در آستانه برگزاری، موضوع نشست نهایی هماهنگی مسئولان و اعضای ستاد برگزاری این مراسم قرار گرفت.

این نشست عصر روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور امیرعباس بقایی، فرماندار قم و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط در سالن جلسات امامزاده موسی مبرقع (ع) برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت اقدامات اجرایی و پشتیبانی یادواره، روند آماده‌سازی برنامه‌ها، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و مسائل باقی‌مانده بررسی شد و اعضای ستاد گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده و موانع احتمالی پیش‌رو ارائه کردند.

همچنین دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای ستاد درباره بخش‌های مختلف برگزاری مراسم مطرح شد و موضوعات نیازمند پیگیری و تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گرفت تا هماهنگی‌های لازم برای تکمیل مقدمات این رویداد انجام شود.

فرماندار قم در این نشست با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، خواستار نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه‌ها و پیگیری جدی مصوبات شد.

امیرعباس بقایی بر شناسایی و رفع مشکلات احتمالی تأکید کرد و بررسی همه‌جانبه جزئیات اجرایی و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای برگزاری منظم و شایسته یادواره را ضروری دانست.

در پایان این نشست، اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف جمع‌بندی شد و رفع کاستی‌های احتمالی و تسریع در آماده‌سازی برنامه‌های سی‌ودومین یادواره شهدای استان قم به‌عنوان محور پیگیری‌های نهایی مورد توجه قرار گرفت.